SERVICES La Tanzanie Choisit HID Global pour Fournir une Solution d'Immigration Electronique et des Passeports Electroniques

Alwihda Info | Par AETOS Wire - 3 Février 2018 modifié le 3 Février 2018 - 10:07



(BUSINESS WIRE)-- HID Global®, Chef de file mondial en matière de solutions d'identité sécurisées, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement tanzanien avait choisi HID comme fournisseur principal pour une solution de bout en bout pour l'émission de passeports électroniques, dans le cadre du programme d'Immigration électronique en Tanzanie.



Le nouveau passeport électronique a été dévoilé aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de la solution de bout en bout fournie par HID Global. La solution intègre des fonctionnalités de sécurité physiques et électroniques avancées, des capacités de vérification automatique des passeports et un support pour les normes internationales. Marqué par des images majestueuses visuellement superbes, comme le Kilimandjaro et la Maison des Merveilles de Zanzibar, le nouveau passeport électronique de Tanzanie contient une puce sans contact intégrée dans sa page de données en polycarbonate, qui est prouvée comme inviolable.



HID Global est entré en partenariat avec DLRS Group pour fabriquer des livrets de passeport intégrant la page de données électronique en polycarbonate de HID. Il s’agit du même partenariat que pour le passeport électronique irlandais actuel primé, dont, à la fois le livret et la page de données sont fabriqués dans les installations des deux sociétés en Irlande.



Le nouveau passeport électronique améliorera la sécurité tout en facilitant les déplacements des citoyens du pays, par exemple en scannant simplement leur passeport électronique aux postes de contrôle des frontières à l'entrée et à la sortie. En outre, le nouveau passeport électronique est conforme à toutes les normes internationales établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ce qui garantit des interactions transparentes entre les Tanzaniens qui voyagent à travers le monde.



« La Tanzanie fait un bond en avant en fournissant un passeport électronique à ses citoyens », a déclaré Anna Peter Makakala, Commissaire Générale de l'immigration de la Tanzanie. « Nos employés seront fiers de savoir qu'ils possèdent l'un des passeports les plus sécurisés et les plus modernes au monde et pourront tirer parti de certaines des technologies disponibles les plus avancées.



La Tanzanie non seulement rénove les services gouvernementaux, mais renforce également la sécurité en améliorant le processus d'émission existant. La vérification de l'identité des voyageurs est une grande priorité pour les gouvernements du monde entier, car ils s'attaquent aux passeports contrefaits et améliorent les installations frontalières.



La solution de l’Immigration Electronique comprend un système d'émission des Passeports Electroniques et des installations de personnalisation à Dar-Es-Salam et Zanzibar - équipant les centres de demandes et les ambassades - ainsi que l'appariement biométrique, le contrôle des frontières, les Visas Electroniques, les Permis Electroniques et la livraison des livres de passeport électroniques.



Stefan Widing, Président et PDG de HID Global, a déclaré : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement tanzanien pour conceptualiser et rendre tangible cette solution de passeport de pointe. La vision de leur gouvernement pour une vérification électronique plus rapide et plus sécurisée des identités correspond à nos capacités de solution de bout en bout pour l'identité citoyenne. Travaillant selon une chronologie stricte, l'équipe de l'immigration en Tanzanie était un fort partenaire pour réaliser avec nous ce projet gouvernemental exemplaire. »



L'un des nombreux avantages de la nouvelle solution de passeport électronique de HID Global est que le détenteur peut avoir un « passeport d'urgence » sur son téléphone intelligent, si son passeport est volé ou perdu dans un autre pays. Le passeport d'urgence, vérifiable électroniquement par l'ambassade, permet au voyageur d'obtenir le document nécessaire pour rentrer chez lui ou demander un duplicata de passeport sans avoir besoin de plus de contrôles en ligne, de remplir des formulaires ou d'autres tâches fastidieuses. Ce passeport d'urgence mobile est rendu possible grâce à la technologie SeoS primée de HID pour les cartes d'identité mobiles, appelée HID goIDTM.



HID Global a expédié plus de 150 millions de cartes d'identité émises par le gouvernement dans plus de 50 pays pour des projets majeurs comprenant des cartes d'identité nationales, des passeports électroniques, des cartes d'identité de résidents étrangers, des permis de conduire et des programmes d'immatriculation. Les produits et la technologie HID sont présents dans soixante pour cent de tous les projets d'identité électronique émis par le gouvernement dans le monde.



En tirant parti de cette expérience, HID Global a établi une relation pluriannuelle avec le gouvernement de la Tanzanie pour assurer les plus hauts niveaux de sécurité pour de nombreuses années à venir.





Dans la même rubrique : < > S’initier au poker en ligne Amateurs de paris sportifs ? Découvrez les meilleures offres Paris sportifs : quel bookmaker ?