La Turquie condamne fermement l'attaque de Boko Haram au Tchad

Le ministère turc des affaires étrangères a condamné jeudi l'attaque terroriste qui a fait au moins 14 morts mardi, dans un village près de Kaïga, à l'ouest du Tchad.



"Nous sommes attristés d'apprendre que de nombreuses personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées à la suite d’une attaque terroriste perpétrée contre un village de pêcheurs sur les rives du lac Tchad", a déclaré un porte-parole du ministère turc des affaires étrangères.



"Nous condamnons fermement cette attaque odieuse. Nous transmettons nos condoléances au peuple frère et au Gouvernement du Tchad. Nous souhaitons la miséricorde divine à ceux ayant perdu la vie et un prompt rétablissement à ceux ayant été blessés", selon la déclaration.



Ce mardi, « des personnes sont venues attaquer des pêcheurs non loin du village de Kaiga, il y a eu 14 morts, 5 blessés et 13 personnes portées disparues, dont on ne sait pas si elles ont été enlevées par les assaillants», a expliqué à l'AFP, Imouya Souabebe, le préfet du département de Kaya, où se situe Kaiga.



Kaiga est situé à une soixantaine de km de la frontière nigériane.



« Nous savons que ce sont toujours les éléments de Boko Haram qui écument cette zone, ils sont donc à l'origine de cette attaque», a ajouté le préfet.



« Les assaillants sont venus en petit groupe dans un premier temps avant d'être renforcés pour attaquer les pêcheurs dans une zone appelée ''zone rouge'', difficile d'accès », a-t-il précisé.



« Des pêcheurs ont été attaqués (mardi) dans une zone rouge où la pêche est interdite », a confirmé a le gouverneur de la Région du Lac, Noki Charfadine.