La Voix du Tchad : Un chant d'amitié sino-tchadienne

Un pont culturel entre deux peuples

Le doyen de l'Institut Confucius, Yang Xianming, a souligné l'importance de ce concours dans le renforcement des liens entre les deux pays : "La musique est un langage universel qui transcende les barrières géographiques et culturelles. Ce concours est une opportunité pour les Tchadiens de découvrir la richesse et la diversité de la culture chinoise."



Les participants, venus de tous horizons, ont interprété avec passion des chansons chinoises classiques et contemporaines, démontrant ainsi leur maîtrise de la langue et leur attachement à la culture chinoise. Les jurés, composés de professeurs de chinois et d'experts musicaux, ont eu la difficile tâche de départager les candidats.



La langue chinoise, un atout pour l'avenir

Au-delà de l'aspect culturel, ce concours témoigne de l'intérêt croissant des Tchadiens pour la langue chinoise. L'Institut Confucius joue un rôle essentiel dans la promotion de cette langue, en proposant des cours de qualité et en organisant régulièrement des événements culturels.



La proposition d'inclure la langue chinoise dans le système éducatif national, évoquée par le doyen Yang Xianming, est une initiative qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes Tchadiens, notamment en termes d'emploi et de mobilité internationale.



Un succès qui augure de belles perspectives

Cette première édition de "La Voix du Tchad" a été un véritable succès. L'enthousiasme des participants et du public a démontré l'importance de ce type d'événement pour renforcer les échanges culturels et les liens d'amitié entre la Chine et le Tchad.



L'Institut Confucius a promis de poursuivre ses efforts pour promouvoir la culture chinoise au Tchad et de faire de "La Voix du Tchad" un rendez-vous annuel incontournable.