La XIVème Rencontre franco-marocaine de Haut Niveau se tient à Paris

La XIVème rencontre franco-marocaine s’est tenue jeudi 19 décembre à Paris sous la coprésidence d’Édouard Philippe, Premier ministre de la République française et de Saâd Dine El Otmani, Chef du gouvernement du Royaume du Maroc.

Les Chefs de Gouvernement français et marocain étaient accompagnés d’une importante délégation ministérielle :

Du côté marocain :

Monsieur Mohammed BENABDELKADER , Ministre de la Justice,

, Ministre de la Justice, Monsieur Mohamed HAJOUI , Secrétaire Général du Gouvernement,

, Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Mohamed BENCHAABOUN , Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration,

, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Monsieur Saaid AMZAZI , Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur Moulay Hafid ELALAMY , Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et Numérique,

, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et Numérique, Monsieur Abdelkadder AMARA , Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,

, Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Madame Nouzha BOUCHAREB , Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,

, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Monsieur Aziz RABBAH , Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement,

, Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Monsieur Mohcine JAZOULI, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.

Du côté français :

Mme Nicole BELLOUBET , Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur Bruno LE MAIRE , Ministre de l’Economie et des Finances,

, Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Jean-Michel BLANQUER , Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse,

, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Monsieur Christophe CASTANER , Ministre de l’Intérieur,

, Ministre de l’Intérieur, Madame Frédérique VIDAL , Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Madame Jacqueline GOURAUD , Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales,

, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE , Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,

, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ , Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées,

, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Chargé des Transport.

De nombreux accords ont été signés à cette occasion.

Au cours des échanges, les participants ont marqué l’importance de l’employabilité des jeunes, depuis l’enseignement scolaire et universitaire jusqu’à l’insertion professionnelle. Les Ministres en charge de l’Enseignement supérieur ont signé une lettre d’intention visant à développer la mobilité étudiante encadrée, la création de laboratoires mixtes de recherche, la professionnalisation des filières. En marge des travaux de la XIVème session de la RHN, il a été procédé, en présence des deux Ministres, à la signature de plusieurs accords interuniversitaires.

En matière énergétique, les deux pays ont confirmé leur volonté de faciliter les échanges d’électricité renouvelable entre les deux rives de la Méditerranée, en particulier entre les cinq pays participants à l’initiative Sustainable Electricity Trade Roadmap, initiée lors de la COP 22 à Marrakech à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.

En ce qui concerne la coopération judiciaire, les deux gouvernements ont procédé à la signature d’une déclaration d’intention relative à l’engagement d’assurer la diffusion, auprès des juridictions, du schéma de procédure relatif à la mise sous protection des majeurs vulnérables.

La RHN a également été marquée par un forum économique organisé conjointement par le MEDEF et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, auquel plus de 300 chefs d’entreprises ont participé. Porté par les communautés d’affaires des deux pays, il visait à renforcer les ambitions de la coopération sectorielle franco-marocaine, ainsi qu’à émettre des recommandations pour améliorer le climat des affaires entre la France et le Maroc et répondre aux défis de la formation professionnelle et de la création d’emplois.

Cette Rencontre de Haut-Niveau a été l’occasion pour les autorités des deux pays de réaffirmer leur attachement au partenariat d’exception qui unit, dans tous les domaines, la France et le Maroc.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la déclaration politique conjointe.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/la-xiveme-re...