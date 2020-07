La banque UBA se transforme... Et le monde s'en aperçoit !

Dans sa publication de 1000 meilleures banques au monde le mercredi 1er juillet 2020, The Banker, l’une des revues les plus crédibles en matière de classement des banques, a désigné UBA comme la meilleure banque en termes de rendement des investissements à risque, la deuxième en termes de croissance, la troisième en termes d’efficacité opérationnelle et la deuxième en termes de liquidité.



Ce classement fait par The Banker, permet à UBA de figurer parmi les quatre (04) meilleures banques du Nigéria. A l’échelle mondiale, UBA est classée 674e alors qu’elle occupait la 704e place l’année dernière selon la même revue.



Ce nouveau rang et cette progression constituent un formidable redressement et une amélioration pour la banque. Une telle performance est le résultat de l'application de notre programme de transformation et la preuve que UBA est dans une dynamique ascendante pour devenir la meilleure banque panafricaine.