La coalition Fils du Tchad dresse un bilan à mi-parcours "satisfaisant" de la transition

Le président national Faycal Hissein Hassan Abakar souligne que la Coalition Fils du Tchad est satisfaite des avancées dans le processus de transition et de réconciliation nationale.



Il note des réalisations accomplies à travers les engagements pris sur la base de la charte de transition, la nomination d'un premier ministre de transition qui a constitué un gouvernement de transition avec un accent particulier sur la réconciliation nationale, une large participation et une inclusion de l'ensemble des forces vives, la mise en place effective d'un Conseil national de transition (CNT) pour assurer le pouvoir législatif, la signature du pacte social, la politique de la main tendue ayant conduit au retour des exilés politiques, la désignation d'un comité d'organisation du dialogue national inclusif, la désignation d'un comité technique spécial pour la participation des politico-militaires et le respect des engagements internationaux par le Tchad.



Faycal Hissein Hassan Abakar salue la volonté patriotique du Conseil militaire de transition (CMT) et le rôle joué par le gouvernement de transition et l'ensemble des organes installés à ce jour, en plus de la volonté et de la maturité des différents acteurs. Il encourage les partenaires à accompagner le processus.



La Coalition Fils du Tchad rappelle au peuple tchadien que la transition politique actuelle, loin d'être une fin en soi, constitue un levier dont la vocation est d'aboutir de manière consensuel à la refondation de notre nation, ancrée dans un maillage démocratique basé sur des institutions plus fortes, durables et prospères.