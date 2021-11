La coalition "Sauver le Tchad" appelle à opter pour le fédéralisme

Le coordonnateur de la plateforme, Izadine Ahmat Tidjani, explique qu'après une longue réflexion, il a été jugé nécessaire de créer cette plateforme en vue d'unir les forces et les expériences pour contribuer au changement du Tchad.



La COSAT a pour objectifs la sensibilisation, la formation, la promotion de la citoyenneté et des droits de l'Homme, la participation au développement et au dialogue, la contribution à l'instauration d'un État de droit, de liberté, de justice, de la bonne gouvernance et surtout la réalité de l'alternance démocratique.



Izadine Ahmat Tidjani relève "qu'après 60 ans d'indépendance et plus de 18 ans d'ère pétrolière, le Tchad est toujours par terre". Il reste toujours enclavé et est l'un des pays les plus pauvres et très endetté de la planète, ajoute-t-il.