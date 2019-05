La communauté d'ingénierie DesignSpark dépasse 750 000 membres

RS Components (RS) (https://africa.RSdelivers.com), la marque commerciale d’Electrocomponents plc (LSE:ECM) (www.Electrocomponents.com), fournisseur mondial multicanal de produits et de solutions industriels et électroniques, a annoncé aujourd'hui que sa communauté d'ingénierie en ligne DesignSpark comptait plus de 750 000 membres.

DesignSpark a été lancé en 2010 pour fournir aux ingénieurs de conception et aux étudiants du monde entier des outils, des ressources et du contenu gratuits pour les aider à supprimer les obstacles, à gagner du temps et à concrétiser leurs idées.

« Nous voudrions remercier tous les membres de la communauté DesignSpark », a déclaré Mike Bray, vice-président de DesignSpark. « Il y a un grand sentiment d'appartenance au sein de la communauté et c'est formidable de voir l’entraide entre les ingénieurs pour réaliser des choses étonnantes à l'aide de nos outils et ressources ».

« Depuis le premier jour, l'objectif de RS était de rendre quelque chose à l'industrie électronique via DesignSpark en fournissant des outils et des ressources professionnels gratuits aux ingénieurs du monde entier. Nous sommes fiers de voir la croissance rapide et soutenue de DesignSpark et nous nous engageons à améliorer encore notre plate-forme pour le nombre croissant d'utilisateurs. »

Au cours des neuf années écoulées depuis son lancement, RS a continué d'améliorer la fonctionnalité et la gamme de ressources disponibles via l'écosystème DesignSpark. Cela a entraîné une forte augmentation du nombre de nouveaux membres : plus de 35% des membres actuels de DesignSpark ont ​​adhéré au cours des deux dernières années.

L'inscription à DesignSpark est entièrement gratuite, tous les membres ayant un accès instantané à :

DesignSpark PCB (https://bit.ly/2VzRPAc) , logiciel professionnel de saisie de schémas et de conception de circuits imprimés

, logiciel professionnel de saisie de schémas et de conception de circuits imprimés DesignSpark Mécani que (https://bit.ly/2fXUKtJ) , outil avancé de CAO 3D basé sur des techniques de modélisation directe

, outil avancé de CAO 3D basé sur des techniques de modélisation directe DesignSpark Électrique (https://bit.ly/2ftTtOD) , ensemble CAO électrique parfaitement spécifié pour la conception de panneaux de commande, de machines et de systèmes électriques

, ensemble CAO électrique parfaitement spécifié pour la conception de panneaux de commande, de machines et de systèmes électriques PCB Part Library (https://bit.ly/2WD51Ax) , vaste bibliothèque de symboles schématiques et d'empreintes PCB, compatibles avec tous les principaux progiciels de PCB, notamment Altium, Zuken, Mentor Graphics, Cadence, Target, Pulsonix, Eagle et DesignSpark

, vaste bibliothèque de symboles schématiques et d'empreintes PCB, compatibles avec tous les principaux progiciels de PCB, notamment Altium, Zuken, Mentor Graphics, Cadence, Target, Pulsonix, Eagle et DesignSpark 3D Model Library (https://bit.ly/2LGGAkP) , des milliers de modèles 3D disponibles pour les conceptions CAO

, des milliers de modèles 3D disponibles pour les conceptions CAO DesignSpark Toolbox App (https://bit.ly/2E3GKfQ) , application Android et iOS indispensable pour les ingénieurs, comprenant 27 outils de calcul, des tableaux de comparaison, des actualités, des projets et bien plus encore

, application Android et iOS indispensable pour les ingénieurs, comprenant 27 outils de calcul, des tableaux de comparaison, des actualités, des projets et bien plus encore Zerynth Studio (https://bit.ly/2Vk8iTU) , interlogiciel pour l'IoT, qui permet aux microcontrôleurs 32 bits les plus courants d'être programmés en Python ou C/Python et de se connecter aux meilleures plates-formes dans le nuage

, interlogiciel pour l'IoT, qui permet aux microcontrôleurs 32 bits les plus courants d'être programmés en Python ou C/Python et de se connecter aux meilleures plates-formes dans le nuage Obsolescence Manager (https://bit.ly/2PXXF8i), outil permettant aux ingénieurs et aux professionnels des achats de surveiller et d'examiner le statut du cycle de vie des produits dans une nomenclature et de choisir des alternatives

Outre des outils et des ressources gratuites, DesignSpark offre aux membres une plateforme leur permettant de partager leurs projets et leurs opinions, et de se connecter avec d’autres ingénieurs et étudiants.

L'année dernière, RS Components a lancé son site Web pour l’Afrique www.RSonline.africa, conçu pour répondre aux besoins d'un continent en pleine croissance, en réaction à la demande de divers secteurs tels que la fabrication, les mines, l'automobile, les services publics, l'électronique et l'IdO industriel. Avec le nouveau site Web, les clients recevront leurs produits beaucoup plus rapidement, les frais de livraison sont moins chers et les clients peuvent facilement payer en ligne par carte de crédit. Cela ouvre la porte à davantage de marchés en Afrique subsaharienne pour accéder facilement aux produits via la plate-forme de commerce électronique dédiée.

Pour en savoir plus ou pour rejoindre DesignSpark, rendez-vous sur : www.DesignSpark.com.

