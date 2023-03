La conseillère nationale Khalia Sakhaïroune appelle à l'unité et à l'action pour l'avenir du Tchad

Cette rencontre a réuni plusieurs femmes leaders issues de diverses catégories socio-professionnelles, principalement des membres du gouvernement, des conseillères à la présidence et à la primature, des conseillères nationales et celles des grandes institutions de la République, pour un moment de convivialité, d'échange et de partage d'expériences en faveur d'un Tchad émergent et égalitaire.



Dans son intervention à ce café-rencontre, la conseillère nationale Khalia Sakhaïroune a rappelé à ses pairs que la SENAFET est une tribune pour la femme tchadienne d'exposer tous ses problèmes et de chercher des solutions. Pour elle, la SENAFET est l'occasion pour les femmes de revendiquer leurs droits longtemps ignorés. La conseillère a souligné que la femme tchadienne a beaucoup progressé à côté de l'homme dans tous les domaines, notamment dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elle précise que tous ces efforts ont été rendus possibles grâce aux politiques du défunt maréchal Idriss Deby Itno, qui a pris des mesures en faveur des femmes, mesures qui ont été maintenues et garanties par le général Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République et chef de l'État.



Aujourd'hui, les femmes sont présentes partout dans les services de l'État, y compris dans des secteurs largement réservés aux hommes comme l'armée et la sécurité. Elles ont même accédé à des postes de générale dans l'armée et occupent d'autres postes à hauteur de 30 %. Khalia Sakhaïroune ajoute que les femmes occupent également des postes à responsabilité au sein de l'assemblée nationale, du gouvernement et dans d'autres hautes fonctions, ce qui constitue un progrès pour la femme tchadienne.



En matière d'éducation, la conseillère a assuré que la femme tchadienne n'est pas en retard, sauf pour la femme rurale qui est encore laissée dans son triste sort en matière d'éducation. La conseillère a appelé à l'aide pour la femme rurale qui est privée de soins de santé et qui rencontre d'autres difficultés. Elle a plaidé en faveur de services de santé pour les femmes rurales et leurs enfants, ainsi que pour l'encouragement des filles et la lutte contre la violence faite aux femmes et le mariage précoce.



Khalia Sakhaïroune a appelé toutes les femmes à jouer leur rôle en cette période de transition et à sensibiliser aux résolutions des assises du dialogue national inclusif, notamment sur la question de la paix et de la sécurité.



La conseillère a conclu ses propos en demandant à ses sœurs d'œuvrer pour la cohésion sociale, de sensibiliser contre le régionalisme, le racisme, la discrimination et d'appeler les uns et les autres à l'unité, ainsi qu'à aider le gouvernement de transition à rétablir l'ordre constitutionnel dans la paix et la sécurité.