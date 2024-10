La coopération Tchad-Chine se concrétise : le CHU-ATC bientôt agrandi

Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et la Chine, notamment dans le domaine de la santé. La construction du nouveau bâtiment du CHU-ATC permettra d'améliorer considérablement les conditions d'accueil et de soins des patients.







Après avoir examiné les trois maquettes proposées par les entreprises chinoises, la délégation tchadienne a retenu celle de l'Institut de Recherche et de la Conception architecturale du Nord-Est de la Chine. Un procès-verbal a été signé pour officialiser ce choix et lancer les prochaines étapes du projet.

La construction du nouveau bâtiment devrait commencer au deuxième semestre de 2025. Une équipe de l'entreprise chinoise sélectionnée se rendra au Tchad dès le mois de novembre 2024 pour effectuer les premières études sur le terrain.



Le choix du modèle architectural pour le nouveau bâtiment du CHU-ATC marque une étape importante dans la réalisation de ce projet ambitieux. Cette initiative permettra non seulement d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients tchadiens mais également de renforcer la coopération entre les deux pays.