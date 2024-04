La coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis n'est pas remise en cause

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré : "Le Tchad n'a pas demandé aux forces américaines de partir. Nous discutons en permanence avec les responsables tchadiens de l'avenir de notre partenariat en matière de sécurité, et nous sommes convenus que la période suivant l'élection présidentielle au Tchad est un moment approprié pour réexaminer notre coopération en matière de sécurité."



Il a également souligné que les forces américaines ont soutenu depuis des années les opérations régionales et internationales de lutte contre les organisations extrémistes violentes dans la région du Sahel et du Lac-Tchad.



Le département d'État américain a précisé que les déploiements militaires américains à l'étranger se font toujours à l'invitation et avec le soutien du pays hôte.



Une note adressée à l’attaché de défense de l’ambassade des États-Unis au Tchad par le commandement de l’armée de l’air a demandé le départ d’un groupe de militaires américains basé à la base Adji Kossei. Cependant, cette demande ne remet pas en cause la coopération militaire entre le Tchad et les États-Unis, comme l'a confirmé l’armée de l’air tchadienne.



Cette demande de départ ne concerne que la base militaire d'Adji Kossei, selon une source au sein de l’armée de l’air tchadienne.