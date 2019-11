La jeunesse tchadienne et l'entrepreneuriat : "n’ayez pas peur. Visez toujours la lune"

La 3ème édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat illustre "le très grand dynamisme et les très grands talents de la jeunesse tchadienne", a déclaré mercredi la représentante résidente du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Dr. Edwige Adekambi Domingo.



L'évènement a été lancé au Radisson Blu à N'Djamena, en présence du ministre secrétaire général adjoint à la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha.



"Vos pairs vous ont sacré « champion panafricain » de la feuille de route de l’Union Africaine ‘"tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans les jeunes "’. Hier encore dans votre discours à la conférence des ambassadeurs, vous avez insisté entre autres sur la nécessité d’utiliser l’outil diplomatique pour mobiliser les investissements au profit de la jeunesse", a souligné Dr. Edwige Adekambi Domingo.



L'entrepreneuriat inclusif a pour objectif d’intégrer des groupes sociaux désavantagés à la création de biens et de services, tout en contribuant à l’amélioration des conditions nécessaires à l’accroissement de l’activité économique.



Le Tchad a adopté récemment la stratégie nationale 2020-2024 de santé et de développement des adolescents et jeunes. "Elle s’intègre dans le Plan national de développement et la promotion de l'entrepreneuriat jeune", s'est félicité la représentante résidente de l'UNFPA.



Selon elle, "dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, l’expertise internationale pour promouvoir le concept ‘"entrepreneuriat à zéro franc’’ a déjà fait des émules. Pour renforcer les acquis obtenus, la même expertise est fournie cette année. L'UNFPA poursuivra son appui pour l'institutionnalisation de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat et s’investira dans le développement des capacités des jeunes à élaborer des projets robustes et à haut potentiel de financement."



"N’ayez pas peur. Chaque fois que vous tomberez sur ce chemin de l’entrepreneuriat, visez toujours la lune. Même si vous ratez, vous atterrirez parmi les étoiles de l'entrepreneuriat mondial", a-t-elle dit.