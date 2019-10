La journaliste ougandaise Nila Yasmin, désignée la Journaliste Africaine 2019, reçoit le Prix APO Group

APO Group (APO-opa.com), le leader du conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient, a annoncé que la journaliste ougandaise Nila Yasmin est la lauréate du tout premier Prix APO Group de la Journaliste Africaine de l’année. Ce prix récompense, célèbre et encourage les femmes journalistes africaines qui soutiennent l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

La gagnante du prix a été annoncée lors de la 5ème édition de l’Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF) (AWIEForum.org) qui s’est tenu au Cape Town International Convention Centre (CTICC) les 29 et 30 octobre 2019. L’AWIEF est un événement annuel prestigieux qui réunit des leaders d’opinion, des femmes entrepreneurs, des responsables politiques, des universitaires, des organismes de développement et des investisseurs internationaux. Ces deux jours de rencontres et d’échanges visent à encourager et soutenir l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Nila Yasmin a été sélectionnée par le jury pour son article « Aweko Faith Is Turning Uganda’s Waste Into Wealth » (http://bit.ly/FinalistB).



Le fondateur et président d’APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard, a remis à Nila Yasmin cette récompense lors de la cérémonie de remise des prix et du diner de gala de l’AWIEF qui s’est déroulée aujourd’hui. Cette distinction lui permet également de recevoir la somme de 2 500 USD, d’assister gratuitement à un prestigieux forum international dédié aux femmes et de suivre des cours en ligne organisés par l’une des universités internationales les plus prestigieuses.

Nila Yasmin est une journaliste qui, par le biais des médias et de l’art, tente de donner aux femmes d’avantage de pouvoir. Elle a présenté pendant 7 ans les nouvelles en anglais sur certaines des stations de radio les plus réputées d’Ouganda, comme Record Radio et HOT100. Elle s’est retirée de la radio en décembre 2018 pour lancer sa propre société de médias, GLIM, qui encourage et célèbre les femmes. Elle travaille également avec Media 256, une société ougandaise de production de médias engagée sous contrat par CNN pour produire CNN African Voices et CNN Inside Africa.

Lionel Reina, PDG d’APO Group, a déclaré : « Nous félicitons Nila Yasmin qui a remporté le Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2019. Ce prix traduit notre engagement pour le développement du journalisme sur le continent. Nous sommes ravis de décerner ce prix lors de l’AWIEF au Cap, au moment où nous célébrons les femmes dans le journalisme et l’entreprenariat. »

Au début de l’année, le journaliste ougandais Isaac Khisa a gagné une invitation d’APO Group pour participer à l’édition 2019 du Forum de l’Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA) (bit.ly/2lBmCew). La journalise camerounaise Monica Nkodo (bit.ly/2WMyGYg) a gagné une invitation d’APO Group pour participer à l’édition 2019 de l’EurAfrican Forum, l'un des plus prestigieux événements Europe-Afrique. Le journaliste nigérian Oluseyi Awojulugbe a également gagné une invitation d’APO Group pour assister aux Assemblées annuelles 2019 de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les trois précédents gagnants, qui ont pu assister à l’AfricaCom, sont le journaliste scientifique Aimable Twahirwa, du Rwanda (bit.ly/2y42xAe), le journaliste John Churu, du Botswana (bit.ly/2NVy4PP), et la journaliste Lilian Murugi Mutegi, du Kenya (bit.ly/2y7EuAi). En septembre 2016, le reporter kenyan Aggrey Mutambo (bit.ly/2RdhgSe) a gagné une invitation d’APO Group pour assister au Forum de l’Investissement Hôtelier en Afrique (FIHA), la plus grande conférence du continent sur l’investissement hôtelier. En octobre 2018, le rédacteur d’actualités en ligne Frank Eleanya, du Nigeria (bit.ly/2YBnTBI), a remporté une invitation d’APO pour assister au Web Summit, plus grande conférence au monde consacrée aux technologies.

APO Group parraine également l’APO Energy Media Award (bit.ly/2NSbJ5D) et l’APO Media Award (bit.ly/2DNPDfU), permettant à un ou une journaliste de gagner 500 dollars par mois pendant une année, un ordinateur portable et un vol intercontinental vers la destination de son choix, ainsi que l’accès pendant un an à plus de 600 salons VIP dans les aéroports.

Pour toutes informations additionnelles au sujet du partenariat qui unit AWIEF et APO Group : http://bit.ly/36mzJDB

Le B-Roll est disponible ici : http://bit.ly/AWIEFBROLL

Suivez @APO_Source (bit.ly/2o43gQC) et #APOMediaAward sur Twitter.­­

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (APO-opa.com) est le leader du conseil en relations presse et de la distribution de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Nous aidons les organisations privées et publiques à asseoir leur réputation et à renforcer leur image de marque dans les pays cibles. En tant que partenaire de confiance, notre rôle consiste à exploiter le potentiel des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique, au Moyen-Orient et à travers le monde. La confiance et la reconnaissance qui ont été accordées à APO Group par des sociétés multinationales, des gouvernements, des institutions internationales et des ONG, nous encouragent à améliorer sans relâche notre proposition de valeur en Afrique et au Moyen-Orient afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos prestigieux clients, citons, entre autres Facebook, Dangote Group, GE, Uber, Microsoft, Nokia, Mara Group, PwC, DHL, Marriott Group, Sage, Ecobank, Iflix, Jumia, Samsung, Total, Merck, Société Générale, L'Oréal, Oracle, Philips, Barclays, MoneyGram, Ernst & Young, Orange ...

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et Hong Kong

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site : APO-opa.com

À propos de l’AWIEF :

L’AWIEF (AWIEForum.org) est une organisation panafricaine pour la promotion économique des femmes qui encourage et appuie l’innovation, la technologie et l’entreprenariat des femmes en Afrique grâce à un portefeuille de programmes à fortes retombées. La mission de l’AWIEF est d’encourager l’inclusion économique, l’ascension et l’autonomisation des femmes en Afrique à travers le soutien et le développement de l’entreprenariat. Les programmes et activités de l’AWIEF incluent des accélérateurs, le développement des compétences et des formations, des activités de réseautage et de mentorat, les prix AWIEF, l’AWIEF Digital Hub et la construction de la communauté AWIEF de femmes entrepreneures africaines. À la fois conférence, exposition et événement de remise de prix réunissant différentes parties prenantes, la conférence internationale annuelle de l’AWIEF, d’une grande popularité et enregistrant une forte participation, est l’apothéose des activités de l’organisation qui s’étendent sur toute l’année. Elle est actuellement dans sa 5e édition. Site Internet : AWIEForum.org.

