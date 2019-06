La lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme au centre d’un colloque à Lomé

Lomé - Lomé accueille à partir de ce mercredi 26 juin et ce jusqu'au 28 juin 2019, un forum consultatif sur le blanchissement de capitaux et de financement du terrorisme.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique (GIABA) et les acteurs du secteur public et privé pour optimiser les efforts de lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest.



Promouvoir l'investissement financier en Afrique de l'Ouest en impulsant une dynamique de bonne gouvernance axée sur la mise en œuvre effective et efficace des mesures de transparence. Tel est l'objectif assigné à ce colloque, comme l’indiquent les organisateurs.



« Ce forum consultatif entend sensibiliser davantage les acteurs et parties prenantes sur les enjeux du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) et leur impact négatif sur l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest. Il servira par ailleurs de plate-forme d'échanges entre experts, praticiens du BC/FT, bailleurs de fonds et acteurs des secteurs publics et privés sur les questions sécuritaires émergentes dans la région », ont-ils précisé.



La réunion regroupe une centaine de participants qui sont des représentants des banques et établissements financiers opérants dans la région, des responsables de gouvernements et d'institutions de régulation et de supervision du secteur financier, des partenaires et promoteurs d'investissement.



Le forum vise à favoriser une meilleure compréhension des règles de conformité relatives à la lutte contre les BC/FT afin de garantir l'accès optimal aux financements dans la région ouest-africaine.