La malnutrition au Tchad : ATAASA forme les jeunes pour un avenir durable

Des jeunes venant de différents horizons ont suivi un atelier de formation en nutrition du 14 au 17 mars 2023. Cette deuxième édition de la formation a été placée sous le thème "La lutte contre la malnutrition : un enjeu majeur pour le développement durable au Tchad".



Le président du comité d'organisation, Kaïra Baké, a indiqué que cette formation avait pour objectif principal d'appuyer et de renforcer la politique du gouvernement afin de lutter contre la malnutrition au Tchad. "Selon une étude SMART réalisée en novembre 2022, la malnutrition aiguë globale chez les enfants de moins de 5 ans excède le seuil d'alerte de 10%", explique-t-il. C'est dans cette perspective que l'organisation ATAASA a lancé cette formation à l'intention des étudiants, des professionnels de santé et de toutes les personnes intéressées. Kaïra Baké a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises durant ces quatre jours afin d'être des ambassadeurs de cette lutte pour un Tchad libéré de la malnutrition.



Dans son allocution, le président de l'ATAASA, Woulvamanga Azladi Guerson, a affirmé que la malnutrition est un fléau qui gangrène notre société. Plusieurs modules ont été abordés durant la formation, tels que "la bouillie enrichie", "l'introduction à la nutrition", "Boire de l'eau saine" et "l'entrepreneuriat agro-alimentaire", afin de lutter contre ce mal qui continue à ronger la population. Woulvamanga Azladi Guerson a rassuré que d'autres formations seraient lancées dans d'autres régions lors des prochaines éditions. Il a également promis un safari de voyage et de découvertes.



Après la remise des attestations aux participants, une photo de groupe a mis fin à la cérémonie.