La marque MAGGI de Nestlé lance un site web de cuisine unique en son genre en Afrique centrale et occidentale

Nestlé (https://www.Nestle.com/), le premier groupe alimentaire mondial, tiendra une conférence de presse pour lancer le premier site web du genre en Afrique centrale et occidentale, en même temps que la sortie de la saison 2 de Yelo Pèppè, sa célèbre série en ligne consacrée à l'éducation nutritionnelle.

De quoi s'agit-il ? La pandémie COVID-19 a eu un impact direct sur le comportement des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à rechercher en ligne des idées de cuisine, des recettes et des conseils pour vivre sainement.

En réponse à cette demande, Nestlé, présente dans plus de 187 pays avec plus de 2 000 marques, lance un site web dédié à la cuisine africaine, le premier du genre en Afrique centrale et occidentale, qui proposera plus de 40 recettes africaines accompagnées d'informations nutritionnelles pour aider les consommateurs à adopter un régime alimentaire plus équilibré.

Le site web a été conçu en collaboration avec de grands chefs africains, des nutritionnistes et des influenceurs dans le domaine de l'alimentation locale. Il propose des conseils pratiques sur des plats équilibrés afin d’adopter un régime alimentaire plus sain. Ne manquez pas l'occasion d'informer vos lecteurs de cette nouvelle plateforme.

Parallèlement au lancement de son site, la marque MAGGI de Nestlé lancera, le 8 juin 2020, la saison 2 de Yelo Pèppè, sa série consacrée à l'éducation nutritionnelle et diffusée sur YouTube.

Après le succès retentissant de la première saison de Yelo Pèppè, qui a dépassé les 20 millions de vues en ligne, l'occasion unique s’offre aujourd’hui à vous de discuter en ligne, avec les vedettes de l'émission, de ce que nous réserve la saison 2. Vous pourrez également rencontrer des experts en « nutrition, santé et bien-être » de Nestlé, qui participeront virtuellement pour présenter des informations importantes sur la toute première plateforme de cuisine africaine créée afin de promouvoir une vie plus saine sur le continent et donner une portée mondiale aux recettes les plus savoureuses d'Afrique.

Comment suivre la conférence de presse ? En direct et en ligne, pour permettre aux journalistes de toute l'Afrique subsaharienne de participer et poser leurs questions.

Quand ? Le mercredi 3 juin 2020 à 11h00 GMT, (cliquez sur le lien suivant pour afficher votre heure locale https://urlz.fr/cMGY)

Durée : 45 minutes.

Langue : Français.

Comment ça marche : Les journalistes ont simplement besoin d'un ordinateur portable ou d'un téléphone avec accès à Internet pour participer à la conférence de presse en ligne. Veuillez noter que ce streaming ne consommera pas beaucoup de données.

Inscrivez-vous via ce lien pour recevoir les détails de connexion et votre accréditation : https://apo-opa.com/opcfr/

Liste des intervenants

- Dominique Allier, directeur général de l'activité culinaire de Nestlé Central and West Africa Ltd. M. Allier supervise l'activité de la marque MAGGI dans 25 pays d'Afrique centrale et occidentale.

- Akua Kwakwa, directeur régional de la nutrition, de la santé et du bien-être, Nestlé Central and West Africa.

- Sophy Aiida, Actrice et Animatrice de télévision (LIFE TV) d'origine camerounaise.

- Aurélie Eliam, Actrice ivoirienne qui a interprété "Aida" dans la série web Yelo Péppè réalisée par Shirley Frimpong Manso.

Contact de Presse :

Marie Chantal Messier

Responsable de la communication et des affaires publiques de Nestlé Central and West Africa

MarieChantal.Messier@gh.nestle.com

Caroline.guilhaume@apo-opa.com

+33 (0)7 85 96 43 43

Contact technique :

info@apo-opa.com