ANALYSE La médecine traditionnelle africaine, une solution aux urgences sanitaires du monde entier

Par Pr. Motlalepula Matsabisa - 30 Août 2022



Alors que nous célébrons la Journée africaine de la médecine traditionnelle le 31 août afin de promouvoir le rôle important de la riche biodiversité du continent dans l'amélioration du bien-être, il convient de reconnaître le rôle que le COVID-19 a joué en mettant en lumière les médecines traditionnelles africaines (MTA). Face à la pandémie, la recherche et le développement rapides de vaccins et la réorientation des médicaments dans la lutte contre le COVID-19 se sont produits à grande échelle. Les médecines traditionnelles ont également bénéficié d'un regain d'intérêt en tant que solution possible pour cette maladie mortelle. Cette année, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé le thème de la célébration du 20e anniversaire de la Journée africaine de la médecine traditionnelle : "Deux décennies de Journée africaine de la médecine traditionnelle : Vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle". Les pays célébreront individuellement, tandis que l'OMS organisera une célébration virtuelle le jour même.

Article d'opinion du professeur Motlalepula Matsabisa, professeur et directeur du département de pharmacologie de la faculté des sciences de la santé de l'université de l'État libre. Bien que les MTA, à l'instar d'autres médecines traditionnelles comme celles de la Chine et de l'Inde, aient été utilisées par les populations africaines bien avant l'avènement de la médecine "moderne", et qu'elles continuent d'être utilisées pour le traitement de toute une série de maladies, la plupart des gens ne croient toujours pas à leur valeur en tant que médicaments pour les maladies graves et chroniques. Cela peut être dû au manque de recherche scientifique sur ces remèdes, à la domination du système de connaissances occidental et à sa large acceptation par les jeunes générations qui valorisent les valeurs et les modes de vie plus occidentaux tout en étant inconscients des DAB. Mais en Afrique, où près de 80 % de la population s'en remet à la médecine traditionnelle pour ses besoins sanitaires de base (selon l'OMS), les distributeurs automatiques de billets devraient jouer un rôle plus important. Ils devraient être plus visibles sur les étagères des grandes pharmacies, être prescrits par des praticiens de santé autres que les seuls praticiens de santé traditionnels (PST), et être plus intégrés que ce n'est le cas actuellement.



Le département de pharmacologie de l'UFS a fait de grandes avancées dans la recherche sur les MTA



Au cours des dernières années, l'Université de l'État libre (UFS), par le biais de son département de pharmacologie, a fait de grands progrès dans la recherche sur les possibilités et le potentiel des distributeurs automatiques de billets. Mon équipe et moi-même, ainsi que d'autres acteurs de l'institution, sommes en train de mettre en place l'un des laboratoires de recherche et de développement les plus avancés du pays, et peut-être de la région, en matière de pharmacologie moderne accréditée par les BPL, après avoir reçu une subvention de 58 millions de rands du gouvernement. L'UFS est reconnue comme un leader national en pharmacologie ainsi qu'en recherche et développement de systèmes de connaissances indigènes (IKS) et de médicaments traditionnels. L'UFS a développé et construit des infrastructures dans ce domaine de la recherche scientifique, et dispose des meilleurs équipements modernes pour la formation, l'enseignement et le développement de prototypes et de produits destinés à la commercialisation basés sur les IKS. Des recherches interdisciplinaires et interfacultaires sont entreprises dans ce domaine d'étude, et nous avons d'excellents antécédents d'engagement communautaire solide avec les parties prenantes concernées.



Le département a également reçu une subvention annuelle de 17 millions de rands de la plateforme de l'Agence pour la technologie et l'innovation (TIA) pour les cinq prochaines années. Ce programme de recherche et d'enseignement, connu sous le nom d'African Medicines Innovations and Technologies Development (AMITD), permettra de recruter et d'employer les meilleures compétences tout au long des chaînes de valeur de la recherche, du développement et de la fabrication de plantes médicinales. Nous avons reçu une subvention DSI pour une infrastructure haut de gamme (HEI) afin de construire un laboratoire, qui sera un centre d'excellence pour le gouvernement, l'OMS et la Commission pour le développement social de l'Union africaine. La subvention sera également utilisée pour construire une installation de production de médicaments à base de plantes, ainsi que pour piloter un centre de santé pour les médicaments traditionnels. Je suis heureux qu'une multinationale pharmaceutique privée se soit manifestée et collabore avec nous pour réaliser ces plans - fabrication et développement commercial conjoints, et engagement conjoint dans l'établissement de santé intégré. Nous sommes en train de conclure, avec l'OMS et la société susmentionnée, un accord de collaboration pour travailler ensemble sur des projets clés en matière de fabrication de médicaments traditionnels et de formation.



Les thérapies de médecine traditionnelle sont apparues comme des remèdes ou des traitements possibles pour le COVID-19



Dans le cadre de la réponse à l'épidémie COVID-19, les thérapies de la médecine traditionnelle sont apparues comme des remèdes possibles à cette maladie mortelle. La pandémie a certainement contribué à améliorer le profil des MTA. Au Cameroun, deux produits de thérapie complémentaire pour le COVID-19 ont été approuvés par le gouvernement, tandis qu'à Madagascar, le remède à base de plantes, COVID-Organics Plus Curative, fait l'objet d'essais cliniques de phase II. Des résultats préliminaires encourageants ont été rapportés autour de cet essai clinique. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des essais similaires sur des produits de médecine traditionnelle pour le COVID-19 - menés selon les protocoles de l'OMS - sont également en cours dans d'autres pays africains, notamment en République démocratique du Congo, au Nigeria, en Ouganda et en Afrique du Sud.



En ce qui concerne l'Afrique du Sud, mon équipe, moi-même et FARMOVS avons reçu l'approbation de l'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (SAHPRA) pour mener le premier essai clinique multicentrique contrôlé de phase II d'un produit à base de plantes, PHELA, sur des patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes légers à modérés.



L'objectif principal de l'essai clinique est de confirmer que le produit peut traiter le COVID-19 et être enregistré par l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé. Nous avons confirmé in vitro et in vivo que le médicament fonctionne comme un modulateur immunitaire pour moduler la tempête de cytokines due au COVID-19, et qu'il restaure et normalise également le système immunitaire du patient. Cette étude pivot est basée sur la modification du protocole maître de l'OMS pour les essais cliniques. L'étude est en cours sur trois sites, et nous envisageons d'ajouter deux sites supplémentaires, pour un total de cinq sites d'essais cliniques. Le développement de PHELA a fait l'objet d'un examen scientifique rigoureux en recherche préclinique et clinique. L'efficacité de PHELA en tant que modulateur immunitaire et traitement anti-SARS-COV-2 a été prouvée dans des études in vitro et in vivo avec des résultats reproductibles, menées par trois institutions de recherche indépendantes et un conseil scientifique. PHELA est un produit à base de plantes composé de quatre plantes médicinales. Traditionnellement, le PHELA a été revendiqué pour une maladie historique appelée muyaga, mais récemment, il a été testé scientifiquement et s'est avéré efficace comme modulateur immunitaire pour les personnes dont le système immunitaire est compromis.



Journée africaine des médicaments traditionnels : un rappel de la valeur et de la contribution des médicaments traditionnels



La célébration annuelle de la Journée africaine des médicaments traditionnels, le 31 août, nous rappelle à tous la valeur et la contribution des médicaments traditionnels. Le thème de cette année, qui porte sur le rôle des MTA dans la couverture sanitaire universelle (CSU), est tout à fait approprié, car nous savons que les médicaments issus de produits naturels sont abordables, accessibles, n'ont presque pas d'effets secondaires, et ont suffisamment fait leurs preuves puisqu'ils sont conseillés depuis de nombreuses générations, et qu'ils se sont révélés assez efficaces pour traiter 90 % de toutes les maladies humaines actuellement connues. La célébration annuelle vise donc à obtenir un plus grand soutien pour que le continent accélère la recherche et le développement, ainsi que la fabrication locale, de produits ATM bien étudiés, et qu'ils soient mis à disposition par le biais de nos systèmes de santé nationaux. Cela encourage également la formation des jeunes générations dans ce domaine de la science et de la recherche.



Le soutien à la fabrication locale des MTA contribuera à intégrer les produits médicinaux traditionnels dans les systèmes de santé et les économies formelles, en créant des emplois et de la richesse tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication des MTA : cultures commerciales, recherche et développement, fabrication, distribution, logistique et marketing. Cela permettra au continent de ne plus dépendre de l'aide des riches pays occidentaux. L'aide n'a pas donné d'indépendance aux Africains et n'a jamais été durable. Au contraire, elle asservit le continent. Si nous voulons être indépendants des grandes entreprises pharmaceutiques occidentales et de leurs médicaments coûteux, des inégalités et des discriminations - comme on l'a vu lors de la pandémie de COVID-19, les pays africains n'ont pas eu accès aux équipements de protection individuelle, aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins - l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Nous avons besoin de compétences techniques, de développement technologique et de transfert de compétences. L'aide rend les Africains dépendants, et non indépendants. Nous avons besoin d'investissements - financiers, de recherche et de ressources - pour développer notre propre médecine à base de plantes, d'origine locale et régionale. L'Afrique et son peuple ont besoin de solutions africaines à leurs problèmes de santé - et qui pourrait être mieux placé pour les créer que le peuple du continent à travers ses systèmes de connaissances indigènes.



L'Afrique doit être une force motrice



En août, les ministres de la santé d'Afrique se sont réunis lors d'un événement spécial - le Comité régional des ministres de la santé de l'OMS pour l'Afrique, à Lomé, au Togo. Le thème de la réunion était "Reconstruire en mieux : Repenser et reconstruire des systèmes de santé résilients en Afrique pour atteindre la santé universelle et la sécurité sanitaire ". Le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique espérait élaborer une feuille de route collective pour la mise en place de systèmes de santé résilients grâce à des efforts intégrés qui coordonnent les actions de tous les groupes et équipes du Bureau régional de l'OMS et des bureaux de pays, ainsi qu'avec les partenaires nationaux, régionaux et mondiaux qui soutiennent les pays africains alors qu'ils intensifient leurs efforts pour se remettre des perturbations dues à la pandémie et pour mieux reconstruire en vue d'atteindre la CSU et de se préparer à de futures urgences sanitaires.



En tant que président du Comité consultatif régional sur la médecine traditionnelle pour la réponse à COVID-19 (REACT), j'ai fait une présentation sur l'accélération de la recherche et du développement et la production locale de médicaments à base de plantes au cours de la deuxième session, sur le thème "Les leçons à tirer pour renforcer la fabrication de produits de santé en Afrique". Je suis d'avis que COVID-19 a contribué à préparer le continent au prochain événement majeur, et que l'Afrique sera mieux à même d'y faire face. Nous ne pouvons pas, une fois de plus, être pris au dépourvu et faire défaut, et être à la merci de l'Occident pour les dons. J'ai présenté les moyens de mettre en place des systèmes de soutien à la fabrication locale de produits thérapeutiques, avec la participation des blocs économiques régionaux africains.





