La ministre Monsef annonce du soutien pour un projet d’éducation en Sierra Leone

Le Canada s’est engagé à appuyer l’égalité des chances en matière d’éducation pour les femmes et les filles dans les pays en développement, ainsi qu’un meilleur accès à une éducation de qualité pour tous.

Aujourd’hui, la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, l’honorable Maryam Monsef, a participé aux célébrations du 60e anniversaire de CODE, dans le cadre desquelles elle a annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour appuyer le projet Transforming Girls’ Education de l’organisme.

Ce projet permettra de former plus de 200 enseignants à une pédagogie qui tient compte des sexospécificités, dans quatre établissements d’enseignement. Le projet vise à améliorer la qualité de l’enseignement donné aux garçons et aux filles vulnérables en Sierra Leone, y compris ceux ayant un handicap. Il contribuera également à atténuer les obstacles nuisant à l’éducation des préadolescentes et des adolescentes vulnérables dans les écoles primaires, de manière à ce qu’elles restent plus longtemps à l’école. Plus de 160 000 élèves tireront parti de cette initiative.

Le financement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de 400 millions de dollars du Canada en appui à la Déclaration du G7 de Charlevoix sur l’éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement, particulièrement dans les contextes fragiles.