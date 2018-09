La municipalité de Chongqing souhaite un jumelage à la ville de Ndjamena

Le dirigeant de la ville de Chongqing a émis le souhait d'un jumelage de sa municipalité à la ville de N'Djamena. La métropole d’environ 32 000 000 habitants est un grand port fluvial et un centre commercial et industriel très important en Chine.



Chen Min’er, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois et secrétaire du parti de la ville de Chongqing s'était rendu à N'Djamena le 25 juin dernier où il avait rencontré le président tchadien.



Dans la ville de N'Djamena, il avait effectué des visites d'étude sur des projets de coopération.



A Beijing, pour le sommet Chine-Afrique de 2018, il a souligné avoir apprécié l’intervention d'Idriss Déby. Il a invité la délégation tchadienne et lui a offert un banquet de bienvenue, avant son retour à N'Djamena.