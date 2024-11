La nouvelle frontière diplomatique de l'Ukraine en Afrique

Alors que l'Ukraine continue de naviguer à travers le complexe paysage géopolitique exacerbé par le conflit avec la Russie, elle intensifie ses efforts pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Cette stratégie se manifeste par l'ouverture de nouvelles ambassades sur le continent, dont sept sont déjà opérationnelles et trois autres devraient suivre bientôt. Cette expansion diplomatique reflète une ambition claire de Kiev de diversifier ses alliances et de tisser des liens plus étroits avec des pays africains, potentiellement riches en ressources mais aussi en opportunités politiques et économiques.



Ces mouvements pourraient être interprétés comme une tentative de l'Ukraine de contrebalancer l'influence russe en Afrique, où Moscou a historiquement maintenu une présence significative. En développant des relations bilatérales avec des nations africaines, l'Ukraine cherche non seulement à obtenir du soutien pour sa cause sur la scène internationale mais aussi à ouvrir de nouvelles avenues pour le commerce et les investissements, essentiels pour son économie affaiblie par la guerre.