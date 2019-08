La participation à la Rugby Africa Women’s Cup 2019 : une opportunité fantastique pour le mouvement Rugbystique féminin à Madagascar

Bosman Stadium, Brakpan, 9 août, 14.45. Baisser de rideau sur le premier match de la Rugby Africa Women’s Cup 2019 opposant les expertes Kényanes aux néophytes Malagasy. Un score de 35 à 5, sans appel, en faveur des Kenya Lionesses.

"Nous partons très fort et passons la moitié de la première mi-temps dans les 22 mètres Kényans, mais malheureusement nos efforts n’ont été récompensés que par un essai non-transformé. Les Kényanes ont fait parler leur grande expérience durant les 60 minutes suivantes et la puissance de leurs trois-quarts a été déterminante. En tant que joueuses, nous sommes déçues par cette défaite, mais en tant que nation, nous sommes extrêmement fières de participer à cette compétition. C’est indéniablement, une grande victoire pour le Rugby Féminin Malagasy" a conclu Laurence Rasoanandrasana, la capitaine des XV Makis Féminines à l’issue de la rencontre.

Le Rugby féminin à Madagascar

Le Rugby féminin, dans son format à XV, a une longue et solide tradition à Madagascar. La création de sections féminines au sein des grands clubs d’Antananarivo et la constitution de clubs exclusivement féminins ont lancé définitivement le mouvement au début des années 90. Au fil des matchs amicaux et des tournois informels, le Rugby a progressivement acquis ses lettres de noblesse auprès de la population féminine dans la capitale et dans tout le pays. Sous l’impulsion de son actuelle administration, élue en 2010, MALAGASY RUGBY - la Fédération de la Discipline à Madagascar - a inauguré la première compétition nationale officielle féminine en 2011. Sous sa forme actuelle, le TOP 12 Élite Féminin réunit les 12 meilleurs clubs d’Antananarivo.

Le TOP 12 Élite Féminin jouit d’une popularité croissante à Antananarivo, véritable cité Rugbystique qui compte plus de 150 clubs. La particulière distribution géographique des équipes permet l’organisation de macro-événements. Ainsi, chaque week-end, 5 matchs sont organisés successivement sur un même terrain et attirent plusieurs milliers de spectateurs. La finale du TOP 12 Élite Féminin 2019, jouée en lever de rideau de la finale du TOP 20 Élite Masculin, a attiré plus de 15.000 spectateurs au stade national Mahamasina.

Néanmoins, le manque d’opportunités au niveau continental et international, associé à la limitation des moyens financiers, a été décisif dans la volonté de ne pas investir dans la création d’une équipe nationale féminine à XV qui aurait consacré le succès grandissant du TOP 12 Élite Féminin à Madagascar.

L’opportunité de participer à la RUGBY AFRICA WOMEN’S CUP 2019 couronne nos efforts pour le développement du mouvement Rugbystique Féminin à Madagascar et permettra aux néo-XV Makis Féminines, à l’instar de leurs homologues masculins, de se mesurer aux grandes nations africaines.

MALAGASY RUGBY remercie vivement RUGBY AFRIQUE pour lui avoir octroyé cette opportunité et ses partenaires BFV Société Générale Madagasikara, Orange Madagascar et Gold Mix Madagascar pour avoir soutenu les XV Makis Féminines durant la préparation à cette échéance. MALAGASY RUGBY encourage ses partenaires actuels à renouveler et augmenter leur soutien et invite d’autres partenaires à rejoindre les équipes Makis en quête de notoriété sur la scène Rugbystique continentale et internationale.

