La princesse marocaine Lalla Hasnaa primée pour son engagement pour la paix

La présidente de la fondation Mohammed VI, la princesse Lalla Hasnaa a obtenu vendredi dernier, à Tokyo, le prix international décerné annuellement par la fondation GOI peace. Ce prix de la fondation GOI peace, créée en 1999, vise à récompenser le travail ou l’influence d’une personne ayant participé au développement d’un monde durable et en paix, et surtout d’avoir fait de la promotion du dialogue et des initiatives de la paix son cheval de bataille.



La philosophie et l’action de la fondation GOI peace se focalisent sur une « déclaration pour toute vie sur terre » du mont Fuji qui s’appuie sur les principes d’une responsabilité globale pour la construction d’un monde paisible et durable au XXIe.



La remise de ce prix prestigieux à la présidente de la fondation Mohammed VI, la princesse Lalla Hasnaa est intervenu lors du forum « créer demain, aujourd’hui », ayant servi de cadre pour attribuer des distinctions aux vainqueurs du concours international de dissertation mettant aux prises les jeunes candidats de 162 pays sur le thème : « Le changement que je veux faire ».



La princesse Lalla Hasnaa a indiqué que l’immense défi qu’est la protection de l’environnement, s’insinue dans tous les aspects de l’activité humaine. Selon elle, l’éducation est le moyen qui prime sur tous les autres. « Eduquer pour faire émerger une nouvelle humanité, en harmonie avec l’espace qui nous accueille, c’est le mieux que nous devons faire tous ensemble », a-t-elle martelée.