La prospérité par le commerce – Deutsche Post DHL Group et le ministère fédéral allemand de l a Coopération économique et du Développement encouragent le commerce électronique dans les pays émerg ents et en développement

Ménager aux petites et moyennes entreprises des pays en développement un accès aux marchés mondiaux – tel est l’objectif de la coopération entre le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et le groupe logistique Deutsche Post DHL Group (https://www.DPDHL.com). Les partenaires souhaitent investir au cours des prochaines années 30 millions […]

Ménager aux petites et moyennes entreprises des pays en développement un accès aux marchés mondiaux ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...