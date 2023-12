La rareté de carburant au Tchad : Le Président de la République manifeste une profonde préoccupation à l'égard de la situation

En plus de ses visites dans les stations-service, le Chef de l'État a également inspecté le nouveau pavillon des urgences du Centre Hospitalo-universitaire de Référence Nationale (CHU-RN) qui vient d'être mis en service. Cette initiative démontre son engagement envers la santé publique et sa volonté d'améliorer les infrastructures hospitalières pour répondre aux besoins médicaux croissants.



La pénurie persistante de carburant à N'Djamena ces derniers jours a créé des files d'attente interminables dans les stations-service. Cette crise n'a pas échappé au Président Mahamat Idriss Deby Itno, qui a pris des mesures concrètes pour comprendre la situation sur le terrain.



Son implication directe démontre sa préoccupation face aux défis quotidiens rencontrés par les citoyens tchadiens. Avec cette visite sur le terrain, il montre son engagement à trouver des solutions rapides et efficaces pour résoudre ce problème urgent.



« Dans les quelques stations dans lesquelles où il s’est rendu, le Chef de l’État a pu mesurer l’ampleur de cette crise qui n’est pas sans conséquence sur le vécu des tchadiens. Pour en savoir plus sur l’approvisionnement en carburant, le Président de la République a questionné pompistes, gérants des stations, motocyclistes et automobilistes. Des échanges directs qui lui ont permis d’apprécier la situation qui est préjudiciable aux usagers dont les activités sont compromises ou perturbées par cette rareté du carburant. Une situation le Président de la République trouve inacceptable », a précisé la présidence.



« Après avoir partagé un moment avec ses concitoyens rencontrés sur place, il a promis qu’une solution durable sera trouvée dans les meilleurs délais », a ajouté la même source.