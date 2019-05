La remise des lettres de créance

L’Ambassadeur de Pologne a remis les lettres de créance au chef d’état algérien SEM Abdelkader Bensalah. Pendent l’entretien avec le Président ad intérim l’Ambassadeur a souligné l’état excellent des relations bilatérales. Abdelkader Bensalah, de son coté, a confirmé cela avec satisfaction. Il a ajouté, que l’Algérie se trouve actuellement dans le moment important de son histoire. Le processus politique doit se dérouler en conformité parfaite avec les stipulations de la Constitution algérienne. L’Ambassadeur a assuré son hôte, que l’Algérie pourrait toujours compter sur l’appui de la Pologne. Dans son allocution devant la presse l’Ambassadeur a qualifié l’Algérie le pays stratégique, un pays très important pour la région, pour le continent africain et pour l’Europe. Mettant en avant les relations historiques entre l’Algérie et la Pologne qui datent depuis 1962, il a relevé que celles-ci se développent dans tous les domaines. L’Ambassadeur s’est dit impressionné par le civisme et la maturité de la société algérienne exprimant la disposition de son pays soutenir le processus de transition.