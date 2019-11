La révision de la liste électorale pour la présidentielle de 2020 prévue du 29 novembre au 1er décembre 2019

Lomé - Le Togo se prépare pour l’élection présidentielle de 2020. En prélude à ce scrutin capital, le gouvernement a adopté le mercredi 13 novembre 2019 en Conseil des ministres, un décret fixant la période de révision de la liste électorale.



Les dates annoncées par le gouvernement sont les 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre, soit trois jours pour permettre aux togolais qui ne disposent pas encore de la carte d’électeur de se faire enrôler. Ces dates sont les mêmes proposées et communiquées récemment par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



Cette mesure fait suite à la révision, déjà exceptionnelle de mai 2019 dans le cadre des locales, et le recensement électoral ayant eu lieu en octobre et novembre 2018 pour les législatives, alors que l’article 51 du code électoral dispose que « l’élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de cette révision », rappelle le Conseil des ministres.



Pour le gouvernement, cette révision exceptionnelle qui s’inscrit dans le cadre de l’élection présidentielle, aura pour le double objectif de contribuer à « un processus électoral plus inclusif et, surtout, permettre aux Togolais vivant à l’étranger de se faire recenser pour la première fois. »



Autres précisions importantes, l’opération de délivrance de la carte d’électeur au cours de la période arrêtée aura lieu en une phase unique dans les centres de recensement qui seront ouverts de 7 heures à 16 heures, heure GMT au Togo et en heure locale dans les pays retenus pour le vote des Togolais de l’étranger. A noter que l’élection présidentielle de 2020 est prévue entre le mois de février et mars au plus tard.