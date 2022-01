ACTUALITES La science des jeux de casino en ligne

20 Janvier 2022







La science derrière les machines à sous en ligne



Les machines à sous sont l’essence des casinos en ligne. Elles sont extrêmement populaires, principalement parce que vous n’avez pas besoin d’un diplôme en mathématiques avancées pour les comprendre et les apprécier, contrairement à d’autres jeux de casino en ligne.



Retour au joueur (RTP)



Le retour au joueur, ou simplement RTP, représente le pourcentage d’argent qu’une machine à sous en ligne est programmée pour rendre aux joueurs sous forme de gains. En d’autres termes, si une machine à sous en ligne a un RTP de 96 %, cela signifie en théorie qu’elle paiera 96 FCFA pour chaque dépôt de 100 FCFA. Les 4 % restants vont au casino pour couvrir ses frais généraux. La phrase clé ici est « en théorie ». La plupart des machines à sous calculent le RTP sur leur durée de vie, qui peut être de plusieurs années. Pendant cette période, il y aura des périodes où une machine à sous paiera plus que son RTP désigné et des périodes où elle paiera moins. Les sites de casino suivent le RTP en détail, et vous pouvez facilement comparer vos machines à sous préférées pour voir lesquelles vous donnent les meilleures chances de gagner. Vous pouvez



Générateurs de nombres aléatoires (RNG)



Psychologie



La science la plus importante pour les jeux en ligne (et les jeux en général) est peut-être la psychologie. La psychologie explique comment notre cerveau réagit aux victoires en libérant de la dopamine et ce qui se passe lorsque nous perdons. Elle peut expliquer comment nous jouons aux jeux, pourquoi nous faisons des



Comprendre la psychologie du jeu est une clé pour comprendre vos adversaires et vous-même et joue un rôle crucial dans des jeux comme le poker. C’est pourquoi les joueurs de poker qui réussissent y prêtent tant d’attention et lisent à son sujet. Après tout, jouer contre d’autres humains est beaucoup plus difficile que de jouer contre un ordinateur.



La psychologie explique également comment les gens développent une dépendance aux jeux d’argent, ce qui est extrêmement important aujourd’hui, où les gens jouent plus que jamais. La psychologie explique comment notre cerveau réagit à la dopamine et comment la recherche de ce haut niveau de dopamine peut créer une dépendance. Bien sûr, d’autres facteurs entrent en jeu, mais faire ce premier pas peut s’avérer crucial pour se libérer de la dépendance.



