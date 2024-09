La sécurité des patients au Bénin : Des outils pratiques mis à disposition des établissements de santé

Le 17 septembre 2024, le Ministre de la Santé du Bénin a inauguré les activités liées à la Journée mondiale de la sécurité des patients. Lors de cet événement, le président de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS) a remis officiellement des manuels destinés à l’évaluation et au contrôle de la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers et de santé de premier contact.



Objectifs des Activités

Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes initiées par le Gouvernement du Bénin, dont les principaux objectifs sont l’amélioration de la couverture sanitaire universelle, l’accès à des soins sécurisés et le renforcement de la qualité des soins.



Importance de la Sécurité des Patients

La sécurité des patients est une priorité dans le système de santé béninois, et cette initiative vise à renforcer la confiance des citoyens dans les soins de santé. Les manuels remis serviront de guides pratiques pour les professionnels de santé, les aidant à identifier et à réduire les risques liés aux soins.



Le déploiement de cette stratégie d'information et d'accompagnement marque une étape importante dans les efforts du Bénin pour améliorer ses indicateurs de santé. Ces réformes témoignent de l'engagement du gouvernement à promouvoir un système de santé plus sûr et plus efficace pour tous les Béninois.