La signification profonde de la fête de la Toussaint expliquée par un curé au Tchad

Le 1er novembre est une célébration spéciale de l'Église catholique, la Fête de la Toussaint. C'est le jour où l'Église rend hommage à tous les saints. Les saints sont des personnes qui ont vécu sur Terre en faisant le bien et en mourant dans cette voie vertueuse. Leurs actions positives ont été reconnues par l'humanité, et l'Église les a déclarés dignes de rejoindre le royaume céleste de Dieu. En ce jour, l'Église catholique est en communion avec ces saints, considérés comme des intercesseurs vivants pour les croyants.



Le 2 novembre, en revanche, marque la Commémoration de tous les Fidèles Défunts, ce qui diffère de la Toussaint. Cette date est consacrée à la mémoire de tous les défunts qui n'ont pas été déclarés saints. Il s'agit des personnes décédées des suites de maladies, d'actes criminels ou de la méchanceté d'autrui, ainsi que de ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Le 2 novembre est une journée dédiée à la mémoire de ces défunts.



Cette année au Tchad, le contexte de cette fête est marqué par de nombreux décès en 2022 et 2023, notamment les massacres du 20 octobre. C'est en leur mémoire que l'Église catholique priera le 2 novembre.



L'origine de cette fête remonte aux "Martyrs d'Israël" tels que décrits dans le chapitre 12, versets 43 à 47. Israël a organisé des collectes pour prier pour les morts. Le curé souligne que cette tradition perdure depuis les débuts de l'Église catholique jusqu'à nos jours.



Il explique que les fidèles catholiques ne se rendent pas au cimetière le 1er novembre. Au contraire, ils se réunissent à l'église pour prier pour tous les saints. Le 2 novembre, ils se rendent au cimetière pour commémorer les fidèles défunts. Le curé rappelle que les gens ont tendance à confondre les deux fêtes. Le nettoyage des tombes peut avoir lieu quelques jours avant, mais pas le 1er novembre.



Pour le curé, les catholiques reconnaissent trois églises : l'église terrestre, qui est celle sur Terre, l'église de tous les morts, ceux qui attendent la résurrection, et l'église céleste, où résident les saints aux côtés de Dieu.