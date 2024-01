La table ronde ministérielle prépare le terrain pour le Future Minerals Forum de 2024 : une collaboration mondiale sur les minéraux durables

RIYAD, Arabie saoudite - La table ronde ministérielle, précurseur essentiel de la troisième édition du Future Minerals Forum, sera à l'honneur le 9 janvier 2024. Dirigée par son président, Son Excellence Bandar Ibrahim AlKhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales du Royaume d'Arabie saoudite, la table ronde ministérielle sera un rassemblement pivot pour les intervenants mondiaux des secteurs des mines et des métaux afin de participer à des discussions vitales et de favoriser la collaboration sur l'exploitation responsable des minéraux afin de répondre aux besoins de la transition énergétique propre.

Ministerial Roundtable Sets Stage for Future Minerals Forum 2024.



Lancée en janvier 2022, la table ronde ministérielle a été conçue pour lancer des initiatives visant à renforcer la coopération et la coordination dans le secteur minier. Ces initiatives englobent des domaines critiques tels que l'établissement de principes pour un cadre régional des minéraux essentiels, le développement de centres d'excellence, la définition des attentes d'approvisionnement responsable et la création de carrefours de métaux verts.

En conséquence, la table ronde ministérielle accueillera quatre sessions tout au long de la journée pour aborder des thèmes cruciaux pour le développement de l'industrie minérale et de la Super Région. Il s'agit notamment de la définition d'un cadre régional pour l'approvisionnement en minéraux essentiels, de la durabilité, de la transparence et de la responsabilité dans le développement minéral, du renforcement des capacités régionales grâce à des centres d'excellence et de la création de chaînes de valeur vertes pour les minerais.



Se déroulant à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, l'événement rassemblera des ministres et des représentants gouvernementaux de haut niveau de plus de 77 pays, dont les pays du G20 tels que l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni. D'importants pays miniers, tels que le Chili, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Ghana, la République de Guinée, le Kazakhstan, le Mexique, le Maroc, le Pakistan, la Russie, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, devraient également s'y joindre, soulignant l'importance de cet événement pour le secteur minier, en particulier dans la Super Région couvrant l'Afrique, l'Asie occidentale et centrale.



Outre les participants gouvernementaux, l'événement réunira également des représentants de 13 organisations internationales, 15 organisations non gouvernementales et 7 associations d'entreprises, y compris l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), le Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI), entre autres.