La talentueuse artiste tchadienne Triciana va prester au Salon Escale Bantoo 7 en juin à Yaoundé

Triciana a récemment partagé son enthousiasme quant à sa participation à cet événement prestigieux. Elle a déclaré : « Je suis ravie de vous annoncer ma programmation au Salon Escale Bantoo 7. C'est un honneur d'être aux côtés de mes grandes sœurs Adama Victorine, Matibeye Geneviève et la fille de Toumaï Mariam Toufdy ». Cette annonce faite le 30 avril 2024 témoigne non seulement de l'excitation de Triciana, mais aussi de son respect pour les talents des autres artistes présents.



Triciana est une artiste tchadienne talentueuse dont le travail reflète souvent des thèmes liés à l'identité culturelle africaine et aux enjeux sociaux contemporains. Son style unique combine habilement les techniques traditionnelles avec des éléments modernes, créant ainsi des œuvres d'art captivantes qui captivent immédiatement l'attention du spectateur.









C’est en effet une excellente nouvelle ! La participation de Triciana au Salon Escale Bantoo 7 est un honneur pour elle et une reconnaissance bien méritée de son talent. Ce festival est un événement incontournable pour les amateurs de musique africaine, et la présence de Triciana ne fera que rehausser l’expérience.



Triciana, chanteuse, compositrice et percussionniste tchadienne, est une artiste polyvalente qui fusionne habilement la musique traditionnelle tchadienne avec des éléments modernes. Ses albums ont été salués par la critique, et elle a remporté de nombreux prix pour sa contribution à la scène musicale africaine. Sa présence au Salon Escale Bantoo 7 sera l’occasion pour elle de partager sa musique avec un public plus large et de faire rayonner la culture tchadienne.



Quant au Salon Escale Bantoo 7, il promet d’être un événement mémorable. Du 5 au 8 juin 2024 à Yaoundé, au Cameroun, ce festival réunira des artistes de renommée internationale tels qu’Adama Victorine, Matibeye Geneviève et La Fille de Toumaï Mariam Toufdy. Les festivaliers auront l’opportunité d’assister à des concerts, des conférences, des ateliers et des expositions, le tout dans une ambiance festive et culturelle.