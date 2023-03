La tchadienne Fatima Mohammed Jibril se classe 4e au concours du Saint Coran en Jordanie

Après sa victoire impressionnante, elle est rentrée au pays hier soir et a été reçue ce 11 mars 2023, par le président du Conseil suprême des affaires islamiques, cheikh Dr. Mahamat Khater Issa.



Le concours pour mémoriser et réciter le Saint Coran est considéré comme l'un des plus prestigieux pour les musulmans. Fatima Mohammed Jibril a impressionné le jury et les spectateurs par sa performance exceptionnelle, ce qui lui a valu d'être classée quatrième parmi les concurrents de 39 pays. Cette reconnaissance témoigne de son engagement et de son travail acharné pour la préservation et la propagation de l'enseignement du Saint Coran.