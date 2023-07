La valorisation du palmier dattier négligée au Tchad : une opportunité manquée

On peut trouver des dattes dans la région du grand Kanem et du BET, principalement dans les Ouadis et sur les marchés de Mao. Parfois, elles sont même exportées vers d'autres provinces du pays et jusqu'à N'Djamena. Il est courant pour chaque personne quittant Mao d'emporter des dattes en guise de cadeau.



Cependant, il est regrettable de constater que le palmier dattier n'est pas transformé comme il se doit pour être consommé pendant la saison sèche ou exporté vers d'autres pays pour être transformé en jus de datte. L'État tchadien et les ONG ont totalement négligé la valorisation de cette culture, malgré le fait que les dattes soient une source de richesse. Ceux qui pratiquent cette culture ne disposent pas des ressources nécessaires. Outre la consommation locale, la population de la région fabrique des produits à base de dattes pour les offrir en cadeau aux visiteurs. Il est impératif que l'État et ses partenaires investissent efficacement dans la plantation de nouveaux palmiers, car les dattes risquent de se perdre dans les Ouadis si rien n'est fait.