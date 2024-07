La variole du singe fait son apparition en Centrafrique : Les premiers cas confirmés à Bangui

En Centrafrique, le ministre de la Santé, le Dr. Pierre Somsé, a déclaré l'épidémie de Monkeypox (variole du singe) à Bangui, la capitale de la Centrafrique, le 28 juillet. Des cas de Monkeypox ont été détectés dans certains quartiers de Bangui, en particulier dans le 6ème arrondissement.



Le ministère de la Santé a indiqué que des dispositions ont déjà été prises pour contenir cette épidémie qui est pour le moment concentrée dans cette zone de la capitale.



Face à cette situation, le ministère de la Santé a rapidement réagi en mettant en place plusieurs mesures :



Surveillance renforcée : Un dispositif de surveillance épidémiologique a été mis en place pour suivre l'évolution de l'épidémie et détecter rapidement de nouveaux cas.

Isolation des patients : Les personnes infectées sont isolées afin de limiter la propagation du virus.

Sensibilisation de la population : Des campagnes d'information sont menées pour sensibiliser la population aux risques liés au Monkeypox et aux mesures de prévention à adopter.

Collaboration avec les partenaires : Le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec les organisations internationales et les partenaires locaux pour faire face à cette crise sanitaire.



Pour se protéger du Monkeypox, il est recommandé d’éviter tout contact étroit avec des personnes malades ou des animaux infectés, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels et consulter un médecin en cas de symptômes (fièvre, éruption cutanée, ganglions lymphatiques enflés).



La Monkeypox est une maladie causée par un virus de la même famille que la variole, mais généralement moins grave. Elle se manifeste par des éruptions cutanées et des symptômes grippaux.



Cette déclaration d'épidémie par les autorités sanitaires centrafricaines vise à mettre en place rapidement des mesures de santé publique pour limiter la propagation du virus à l'échelle de la capitale.



La lutte contre le Monkeypox en Centrafrique s'annonce complexe. Le système de santé, déjà fragilisé par les crises récurrentes, va devoir faire face à un nouveau défi. De plus, la faible sensibilisation de la population aux maladies infectieuses et les difficultés d'accès aux soins dans certaines régions du pays risquent de compliquer la situation.