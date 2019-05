La vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain en visite au Tchad

N'DJAMENA - Le bureau de la Banque mondiale au Tchad annonce la visite officielle à N’Djamena de Mme Annette Dixon, vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain. Cette visite, qui commence aujourd’hui 22 mai, s’achève le vendredi 24 mai 2019. Il s’agit de sa première visite au Tchad.



L’objectif de la visite de Mme Dixon est de discuter avec les autorités du partenariat avec la Banque mondiale et d’explorer les possibilités d’aider à bâtir le capital humain. Lors de cette visite, la vice-présidente rencontrera les différents partenaires au développement évoluant au Tchad, les membres de la société civile et la presse.



Mme Annette Dixon se rendra également à Mani – village de 4000 habitants, situé à 75 km de la capitale N’Djamena – pour échanger avec les bénéficiaires du Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD).



Mme Dixon a été nommée vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement en avril 2018. Auparavant, elle était vice-présidente de la Banque mondiale pour la région Asie du Sud.



Avant de rejoindre la Banque mondiale, Annette Dixon a travaillé pour le gouvernement de Nouvelle-Zélande en tant que directrice générale au ministère de la Jeunesse.



Née en Nouvelle-Zélande, Annette Dixon est titulaire d'une maîtrise en politique publique. Elle a également reçu le prix Harkness Fellowship en politique et gestion de la santé à l'Université George Washington en 1994-1995.