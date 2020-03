Lac Tchad/Boko Haram : Moussa Faki lance un appel d'urgence à la solidarité opérationnelle

Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lancé mercredi un appel d'urgence à l'Afrique et à la communauté internationale pour une solidarité opérationnelle aux pays du bassin du Lac Tchad et du G5 Sahel en pointe dans la lutte contre le terrorisme.



Il a fait part de sa profonde tristesse suite aux "attaques meurtrières et quasi simultanées perpétrées par Boko Haram contre une position de l'armée tchadienne à Boma, dans le Lac Tchad et un convoi de l’armée nigériane à Konduga dans l’Etat du Borno."



Au cours de ces attaques, 92 soldats ont été tués et 47 autres blessés du côté de l’armée tchadienne et 70 morts du côté de l’armée nigériane.



"Ces attaques rappellent que le terrorisme reste particulièrement agressif dans le bassin du Lac Tchad comme il l'est dans tout le Sahel", selon Moussa Faki.



Il a présenté toutes ses condoléances, ses sentiments de sincère compassion et de totale solidarité.



Moussa Faki "s'incline respectueusement devant la mémoire des Soldats tchadiens et nigérians qui sont tombés sur le champ d'honneur."