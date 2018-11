Lac Tchad : "En 3 ans, le taux de scolarité est passé de 18% à 51%"

La Fondation Grand Cœur multiplie ses initiatives d'aide aux populations. Elle a lancé une mission dans la province du Lac depuis la semaine dernière.



A Bol, 50 productrices venus de toute la province ont bénéficié d'une formation axée sur les activités génératrices de revenus pendant trois jours. De plus, 200 femmes ont été formées en technique de planning familial et en consultation prénatale en vue d'assister les femmes enceintes.



Le délégué sanitaire de la province du Lac, Djibrine Abakar Siddick, a relevé que ces initiatives viennent à point nommé. Pour le chef de mission Ahmat Mbodou Mahamat, "la Fondation Grand Cœur fait de la santé mère et enfant l'une de ses priorités."



La Fondation a également remis des kits scolaires et manuels didactiques à différents établissements de la province du Lac. Le délégué provincial de l'éducation, Moussa Issa Moussa, précise que "le Lac connait une croissance en matière d'éducation depuis trois ans. Le taux de scolarité est passé de 18% à 51%."