Lac Tchad : Formation Intensifiée de la Force Multinationale Mixte contre les Engins Explosifs Improvisés

Cette formation avait pour but de doter les troupes de la FMM des compétences essentielles pour mener des opérations antiterroristes efficaces. Les participants ont été formés dans des domaines clés, tels que le suivi de base, la collecte de renseignements, l’identification des composants des EEI, les techniques de survie et le placement et élimination des EEI.

L'approche globale visait à renforcer la capacité des troupes face à la menace persistante des EEI.



Cérémonie de Clôture

Lors de la cérémonie de clôture, le général de division Ibrahim Ali, commandant de la FMM, représenté par le maréchal de l'air Mahamat Yaya Mahamat, a félicité les participants pour leur engagement. Il a souligné l'importance de la formation pour renforcer les compétences techniques et la détermination collective à lutter contre les EEI.



Le commandant adjoint a mentionné que cette formation favorise une culture de vigilance, d'adaptabilité et d'apprentissage continu, tout en renforçant l'unité et la détermination des troupes.



Soutien de l'Union Européenne

Le général à la retraite Caiazzo Stéphane, représentant de la DCI, a remercié l'Union européenne pour son soutien, en soulignant l'importance de cette formation dans la lutte contre le terrorisme. M. Emmanuel Gastine, représentant de l'Union européenne, a ajouté que la formation est d'autant plus nécessaire face à l'utilisation croissante des EEI par les groupes terroristes.



Impact et Perspectives

La remise de certificats aux participants a marqué la fin de cette initiative, qui représente une étape cruciale pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la FMM. Cette formation renforce non seulement les capacités techniques des troupes mais contribue également à un objectif plus large : la paix et la sécurité durables dans le bassin du lac Tchad.



Cette initiative démontre l'engagement de la communauté internationale à soutenir les efforts régionaux contre le terrorisme et souligne l'importance de l'amélioration continue et du partage des connaissances pour faire face aux menaces évolutives.