Lac Tchad : ISWAP revendique une attaque meurtrière, l’armée dément

L’organisation terroriste État islamique en Afrique de l’Ouest a affirmé dimanche dans un communiqué que l'armée tchadienne est tombée dans l’une de ses embuscades tendue mardi dernier dans la province de Bol entre Kiga et Ngobo.



Toujours selon le communiqué de l’ISWAP, 39 soldats figurent parmi les morts et blessés tandis que cinq engins lourds ont été détruits.



Une contradiction a été relevée dans le communiqué qui indique un peu plus loin que les combattants de l'ISWAP ont fait exploser deux bombes au passage d'un convoi de l'armée tchadienne avant de l'attaquer avec des mitrailleuses, faisant 14 morts et 25 blessés. Deux véhicules auraient été détruits et trois autres mis hors de service.



Une source militaire contactée par Alwihda Info reconnaît qu'un véhicule a sauté sur une mine, faisant quatre blessés.



Elle affirme ne pas vouloir communiquer autour de cette attaque pour ne pas donner de l'importance à un événement de moindre importance. Cette source militaire affirme que l’armée a tué plusieurs éléments de Boko Haram.