Lac Tchad : Le chef de canton de Bol salue le PAM pour les aménagements agricoles

En visite au polder de Mélea, qui a permis de récupérer pour plus de 500 hectares de terres dégradées, le chef de canton a souligné l’importance de tels aménagement : « C'est un polder de 502 hectares exploité par 5.126 Tchadiens des 25 villages tout autour dudit polder. C’est depuis la première construction de cette digue que les gens ont commencé et continuent à l’exploiter. Elle contribue à une autonomie alimentaire de la population locale grâce à la culture de céréales et de légumes », a souligné Sa Majesté.