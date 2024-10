Lac Tchad : l’impact du projet ADELAC, construire l’avenir à partir de l’école

COOPI-Cooperazione Internationale, une ONG italienne pour la coopération et le développement, a procédé en juillet dernier à une étude d’impact et une mission de suivi des activités du projet « ADELAC : Construire l’avenir par le développement holistique de la petite enfance ».



Le projet, actif depuis juin 2020, et financé par l’Agence française de développement (AFD), vise à améliorer l’accès et la qualité des services éducatifs, sociaux et sanitaires pour les enfants de la province du Lac, en particulier dans le département de Mamdi, tout en renforçant les capacités des communautés locales.



Au cours de la visite, les autorités administratives et scolaires ont eu l'occasion de voir les progrès réalisés. La délégation a visité plusieurs écoles où des améliorations significatives ont été apportées aux infrastructures : nouvelles salles de classe, puits d'eau, jardins partagés et latrines.



En outre, les compétences du personnel enseignant ont été renforcées, de nouveaux enseignants ont été recrutés et les enfants ont reçu le matériel éducatif, ludique, médical et nutritionnel nécessaire. L'enthousiasme des autorités et des communautés locales était palpable. Le préfet du département de Mamdi a fait l'éloge des activités menées, soulignant l'importance de ces réalisations pour le bien-être de la population du lac.



Le chef de projet COOPI à Bol, Sidiki Aboubakar Mfokoue, a exhorté les communautés à prendre soin des infrastructures et à assurer leur durabilité, en soulignant l'importance de l'éducation comme moyen d'amélioration de la vie sociale et économique. Les représentants des communautés locales ont exprimé leur gratitude pour le soutien reçu : « Nous remercions COOPI, son arrivée nous a beaucoup aidés. Même si le projet se termine, nous avons maintenant la possibilité de gérer les écoles ».



Les bénéfices du projet ADELAC sont évidents : eau potable, nouvelles salles de classe, latrines et fournitures médicales ne sont que quelques-unes des réalisations qui ont eu un impact positif sur la vie quotidienne des élèves et de leurs familles. La mise en œuvre de ce projet a également renforcé la coordination intersectorielle entre les autorités locales en matière de santé, d'éducation et de services sociaux, améliorant ainsi l'efficacité des services offerts pour favoriser le développement optimal des enfants.



Une deuxième phase du projet et son extension à d'autres départements de la province ont été demandées avec enthousiasme par la population locale, impatiente de voir d'autres améliorations. Le projet ADELAC, innovant de par son intégration en zone de crise, est financé à hauteur de 10 millions d’euros par l’AFD. A ce jour, l’institution française soutient 31 projets de développement au Tchad.