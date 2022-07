Lac Tchad : la Force mixte multinationale décore ses hommes à N'Djamena

6000 combattants de la Force mixte sont concernés par le titre honorifique. À titre exceptionnel, quelques combattants et officiers de hauts rangs ont reçu des médailles. Parmi eux, il y a également ceux qui ont été honorés pour leur bravoure lors des opérations sur le terrain, permettant de sauver des vies et d'éviter des pertes matérielles. Les autres hommes de la force recevront en interne leur distinction par les chefs de secteur. Ceux qui ont été décorés pour leur bravoure ont reçu chacun la somme de 300.000 Fcfa.



Le représentant du chef de mission de la FMM, Nadingar Tidjimbaye, le gouverneur du Bornou, Pr. Baba Gana Oumarou Zoulou, le commandant de la FMM, l'officier Ak Ibrahim, le ministre tchadien de la Sécurité publique représentant le ministre délégué en charge de la défense, général Idriss Dokony Adiker, les chefs d’état-major des pays concernés, les ambassadeurs et les partenaires ont pris part à la cérémonie.