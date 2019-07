Lac Tchad : le CICR sensibilise les pays sur le droit international humanitaire

N'DJAMENA - Le Comité International de la Croix Rouge organise, depuis ce lundi 29 juillet 2019, à l’hôtel Novotel La Tchadienne, une table ronde sous-régionale sur le Bassin du Lac Tchad sur le droit international humanitaire et la Convention de Kampala.



Cette table ronde sous-régionale permet de prévenir et de répondre au déplacement interne dans la région du Bassin du Lac Tchad. Les participants à cette table ronde sont venus des différents pays du Bassin du Lac Tchad à savoir du Cameroun, du Niger et du Nigeria.



Dans son adresse, le chef de délégation du CICR au Tchad, Khoder Eltar a dit que l'un des objectifs de cette table ronde est justement de rassembler des représentants du pouvoir législatif et de l'exécutif du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad qui participent à la prévention et à la réponse au déplacement interne dans leurs pays respectifs afin d’explorer, ensemble, les meilleurs moyens de mettre en œuvre la Convention de Kampala.



Selon lui, le focus de cette table ronde sur le Bassin du Lac Tchad procède du constat de l’acuité de la probatique des déplacés internes dans cette sous-région, en lien avec le conflit armé qui y prévaut, et de la nécessité, voir l’urgence, de travailler à une mise en œuvre effective de la Convention de Kampala par les pays partageant cet espace géographique.



« La mise en place des cadres juridiques et institutionnels est nécessaire afin de permettre une meilleure coordination et une amplification salutaire de la réponse à la problématique des déplacés internes », a-t-il insisté.



La représentante du ministre de l’Administration du territoire, Mme. Kodjiana Amina a affirmé que plusieurs actions sont en cours, au niveau national aussi bien que dans la sous-région pour soutenir cette dynamique, avec le soutien des partenaires dont la présente table ronde organisée par le CICR, à travers la mise en relation et le partage d’informations et d’expériences entre le Tchad et ladite institution internationale.



Elle a expliqué que la Convention de Kampala complète donc ces obligations et les renforce en fournissant plus de clarté sur leur interprétation et leur application. "Nous remercions le CICR pour toute les actions visant à mieux assurer le bien-être des personnes déplacées", a indiqué Mme. Kodjiana Amina.



La représentante de l’Union Africaine (UA) au Tchad, Mme. Zaina Nyiraramatama a affirmé que la Convention de Kampala pour la protection des personnes déplacées en temps de crise, est une œuvre de l’UA pour assurer les droits et les obligations des personnes déplacées.



Plus de deux millions de personnes sont déplacées sur le continent africain, principalement en Afrique subsaharienne.



Cette table ronde sous-régionale de N'Djamena sur le Bassin du Lac Tchad est prévue pour 3 jours à compter du 29 juillet au 31 juillet 2019.