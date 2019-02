Lac Tchad : transformer la région et promouvoir l’indépendance économique

La 64ème session ordinaire du conseil des ministres des Etats membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) abrite ce lundi 4 février 2019 à Ndjamena, la réunion des experts nationaux. La réunion a lieu en présence du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkerim Haggar, de la ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements agricoles, Lydie Beassemda et du secrétaire exécutif de la CBLT, Mahamat Nour.



Cette réunion se focalise essentiellement sur l’examen du rapport d’activité 2018. Elle doit également permettre de dresser le projet du plan de travail sur le budget annuel de la CBLT 2019.



Le secrétaire exécutif de la CBLT, Mahamat Nour déclare que la programmation 2018 et les activités exécutées visent entre autres à transformer la région en mode de développement par excellence et à promouvoir l’indépendance économique au sein des communautés riveraines. Ces objectifs passent par un renforcement de la mise en œuvre des techniques reproductrices telles que l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le commerce.



Par ailleurs, il relève que le plan de travail et le projet de budget annuel 2019 ont été élaborés sur la base des priorités de la CBLT dans le programme d’action stratégique 2018-2025, du plan d’investissement quinquennal, de l’analyse diagnostique transfrontalière, du plan d’adaptation du changement climatique du Lac Tchad et de l’audit environnemental.



Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkerim Haggar, évoque les deux défis majeurs auxquels fait face la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) à savoir l’assèchement du lac Tchad et la question de terrorisme au lac Tchad. « Depuis les années 1980, le Lac Tchad est menacé par plusieurs défis majeurs pour les Etats membres de la CBLT dont l’impact du changement climatique dans le Sahel ».



Le ministre Sidick Abdelkerim Haggar exhorte les experts à examiner avec rigueur les différents documents qui leurs sont soumis par le secrétaire exécutif afin d’apporter un éclairage suffisant pour permettre aux ministres de la CBLT de prendre des décisions appropriées.