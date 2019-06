Lancement de la Rugby Africa Cup, la compétition du rugby à XV qualificative pour la Coupe du Monde de Rugby 2023

Dès novembre 2019, 16 équipes participeront à la nouvelle Rugby Africa Cup ou RAC, en vue d’une qualification à la Coupe du Monde 2023 en 2022. Ce format se veut plus inclusif et facile à suivre. Les 16 meilleures équipes du continent selon le classement africain s’affrontent dans une seule et même compétition jusqu’à l’ultime finale.

La première étape consiste en un tour éliminatoire, les équipes classées 9, 10, 11 et 12 affrontent dans un match unique à domicile les équipes classées 13, 14 , 15 et 16 respectivement. Le vainqueur de chacun de ces quatre matches progresse dans la phase de poule. Lors de cette deuxième étape, les 12 équipes sont réparties en 4 poules ; à l’intérieur de chaque poule les 3 équipes jouent chacune l’une contre l’autre lors d’un match à domicile ou à l’extérieur. Le vainqueur de chaque poule progresse dans le tournoi final de la RAC. Les 4 meilleures équipes africaines se rencontreront donc dans un lieu unique pour la dernière étape de la RAC, qui offrira deux demi-finales, une petite finale et une ultime finale pour sacrer le champion d’Afrique.

Eliminatoires, phases de poules, et tournoi final comptabilisent un total de 20 matches répartis sur potentiellement 16 pays d’accueil différents à travers toute l’Afrique.

« Le système offre une chance à tous de progresser jusqu’en finale et récompense le mérite et la performance. Les équipes qui se verront éliminer au premier tour tenteront de se requalifier en novembre 2020 mais Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com) explore déjà la possibilité de créer des matches de barrage avec les autres nations qui ne font pas actuellement partie des 16 mais frappent déjà à la porte. Tous les pays membres de Rugby Afrique souhaitent participer à cette compétition ! C’est un format vraiment enthousiasmant, les trois étapes offrent chacune un enjeu unique et un modèle de compétition différent. » commente Andrew Owor, Vice Président de Rugby Afrique.

« L’idée avec la Rugby Africa Cup, c’est d’avoir une filière claire pour nos équipes africaines qui savent exactement quelles sont les étapes à franchir pour accéder à la qualification à la Coupe du Monde. Mais ce qui est aussi intéressant, pour des équipes qui n’ont peut-être pas encore la prétention de se qualifier pour France 2023, c’est que la RAC offre d’autres objectifs : s’assurer une place en phase de poule pour se mesurer aux meilleures équipes et mieux encore, rejoindre le top 8 pour sécuriser sa place dans la RAC de l’année suivante. » poursuit Guédel N’Diaye, le directeur des compétitions de Rugby Afrique.

Le Président de Rugby Afrique, Khaled Babbou, développe la stratégie qui sous-tend ce nouveau projet : « C’est tout notre système de compétitions que nous sommes en train de revoir. Il y a eu une phase d’étude immédiatement après l’élection du nouveau comité exécutif qui nous amené à prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour repositionner notre marque de façon à ce qu’elle apporte plus de valeur à nos fédérations et à nos partenaires sur le long terme. Avec ce nouveau format, nous espérons bien sûr tisser de nouveaux partenariats qui vont nous permettre d’améliorer notre produit d’année en année. »

« Rugby Afrique mise sur une double approche du bas vers le haut pour faire participer de plus en plus de pays à l’aventure rugby et produire un énorme vivier d’athlètes africains de haut niveau mais aussi du haut vers le bas, pour tirer nos équipes vers la performance et la reconnaissance sur le plan international. En ce sens, Rugby Afrique travaille déjà avec les autres régions et World Rugby pour la mise en place de plus de rencontres entre les différents continents car nos équipes doivent augmenter leur temps de jeu. » poursuit-il.

Herbert Mensah, membre co-opté du Comité Exécutif de Rugby Afrique, souligne l’importance de cette décision dans le cadre de la stratégie de communication et de promotion du jeu de Rugby Afrique : « La capacité de l’EXCO de Rugby Afrique à attirer de nouveaux partenaires dans les médias, en plus d’APO, garantira que les sponsors et leurs contributions seront vues à travers le continent ainsi qu’au niveau mondial. Notre objectif est de sensibiliser les sponsors mondiaux actuels au plus grand marché émergent mondial que représente l’Afrique. Pour ce faire, il fallait adapter les structures internes des compétitions de Rugby Afrique. Il s’agit d’une décision très audacieuse de la part de l’EXCO qui obligera les fédérations et les régions à collaborer plus étroitement pour sensibiliser le public, organiser des compétitions et trouver des partenaires. »

« Ce nouveau format de compétition est très excitant pour APO Group car il nous permet d'optimiser encore davantage nos plans de communication destinés à promouvoir le rugby africain. Le nouveau format, facile à comprendre, aide au positionnement de la marque alors que nous travaillons ensemble pour attirer de nouveaux sponsors. Nous avons toujours été alignés sur les valeurs de leadership et d’esprit d’engagement que représente le rugby africain et nous sommes impatients de continuer à soutenir le parcours et l’évolution de ce sport », a déclaré Lionel Reina, le Directeur Général d’APO Group, qui est le Partenaire Officiel Principal de Rugby Africa.

Equipes participantes

Classement Africain actuel (Hommes senior, rugby à XV) qui servira de base à la Rugby Africa Cup

1. Namibie

2. Kenya

3. Ouganda

4. Tunisie

5. Zimbabwe

6. Algérie

7. Maroc

8. Zambie

9. Madagascar

10. Côte d’Ivoire

11. Sénégal

12. Ghana

13. Botswana

14. Ile Maurice

15. Rwanda

16. Nigéria

Phase éliminatoire : Novembre 2019 – 4 matches uniques

23 Novembre : Côte d’Ivoire vs Rwanda à Abidjan / Ghana vs Botswana au Ghana

30 Novembre : Sénégal vs Ile Maurice à Dakar

1 Décembre : Madagascar vs Nigéria à Antananarivo

Phase de poule : A partir de juin 2020 – 3 matches par poule, 12 au total

Poule A : Namibie, Zambie, Vainqueur du match Madagascar vs Nigeria

Poule B : Kenya, Maroc, Vainqueur du match Côte d’Ivoire vs Rwanda

Poule C : Ouganda, Algérie, Vainqueur du match Sénégal vs Ile Maurice

Poule D : Tunisie, Zimbabwe, Vainqueur du match Ghana vs Botswana

Phase finale : Juillet ou Août 2020 – 4 matches

Demi-finale 1 : Vainqueur Poule A vs Vainqueur Poule D

Demi-finale 2 : Vainqueur Poule B vs Vainqueur Poule C

Petite finale : Perdant demi-finale 1 vs Perdant demi-finale 2

Grande finale : Gagnant demi-finale 1 vs Gagnant demi-finale 2

