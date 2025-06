AFRIQUE Lancement officiel de la campagne continentale de sensibilisation sur les bienfaits de la lecture

Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Juin 2025



Lomé, 26 juin 2025 - À l’occasion de la deuxième édition des Rencontres Africaines pour les Ressources Éducatives (RARE), qui se tiennent du 24 au 26 juin 2025 à Lomé (Togo), la campagne continentale de sensibilisation sur les bienfaits de la lecture est officiellement lancée. Cette initiative majeure s’inscrit dans le cadre du projet Ressources éducatives.

Un élan collectif pour redonner toute sa place à la lecture dans l’éducation en Afrique francophone



Une mobilisation inédite à l’échelle de 13 pays



Déployée simultanément dans 13 pays (Bénin, Burundi, Comores, Congo-Brazzaville, Djibouti, Guinée, Madagascar, Mauritanie, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo), la campagne poursuit plusieurs objectifs clés : Encourager l’habitude de lire dès le plus jeune âge ;

Mettre en valeur des ressources éducatives locales de qualité ;

Mobiliser les familles, les enseignants et les communautés autour de la lecture ;

Transformer les perceptions pour rendre le livre plus accessible, attrayant et en phase avec les réalités locales de chaque pays. Une stratégie de communication durable et engageante



Pour assurer un impact pérenne, la campagne déploie : une communication vivante et engageante : grâce à de solides partenariats médiatiques, elle bénéficie d’une large visibilité dans l’espace public. Une mascotte joyeuse et fédératrice, symbole du plaisir de lire, accompagne les actions de terrain et digitales. Enfin, des contenus adaptés – spots radio, vidéos, messages sur les réseaux sociaux – portent des messages simples, positifs et localement ancrés pour toucher tous les publics cibles.



Faire de la lecture un bien commun, accessible à toutes et à tous



La campagne s’inscrit pleinement dans les efforts visant à améliorer la qualité des apprentissages, à renforcer les compétences fondamentales en lecture et à lutter contre les inégalités scolaires qui freinent l’accès à une éducation inclusive et équitable.



Au-delà des objectifs éducatifs, cette campagne porte une ambition collective : faire du livre un compagnon du quotidien, une source de plaisir, de découverte et de liberté pour toutes et tous. Portée conjointement par l’Institut français et l’UNESCO, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), cette campagne ambitionne de replacer la lecture au cœur des apprentissages, de l’émancipation et de l’égalité des chances pour les enfants et les jeunes d’Afrique subsaharienne francophone des pays ciblés du projet.Déployée simultanément dans 13 pays (Bénin, Burundi, Comores, Congo-Brazzaville, Djibouti, Guinée, Madagascar, Mauritanie, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo), la campagne poursuit plusieurs objectifs clés :Pour assurer un impact pérenne, la campagne déploie : une communication vivante et engageante : grâce à de solides partenariats médiatiques, elle bénéficie d’une large visibilité dans l’espace public. Une mascotte joyeuse et fédératrice, symbole du plaisir de lire, accompagne les actions de terrain et digitales. Enfin, des contenus adaptés – spots radio, vidéos, messages sur les réseaux sociaux – portent des messages simples, positifs et localement ancrés pour toucher tous les publics cibles.La campagne s’inscrit pleinement dans les efforts visant à améliorer la qualité des apprentissages, à renforcer les compétences fondamentales en lecture et à lutter contre les inégalités scolaires qui freinent l’accès à une éducation inclusive et équitable.Au-delà des objectifs éducatifs, cette campagne porte une ambition collective : faire du livre un compagnon du quotidien, une source de plaisir, de découverte et de liberté pour toutes et tous.





Dans la même rubrique : < > Paix et commerce : les États-Unis lient stabilité régionale et développement des chaînes d’approvisionnement en Afrique États-Unis : une nouvelle stratégie de diplomatie commerciale avec l’Afrique RCA : le 3ème Bataillon d’Infanterie Territorial se dote d’une armurerie aux normes internationales Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)