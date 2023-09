Lancement officiel de la révision du fichier électoral à Bardaï

L'objectif de ces opérations est de permettent aux jeunes qui viennent d'atteindre 18 ans et ceux qui ne se sont pas faits enregistrer dans le fichier électoral phase1 de se faire enrouler afin de pouvoir voter dans les échéances électorales qui seront organisées au Tchad.



Le gouverneur de la province du Tibesti, le Général Mahamat Tchi Sidi, a appelé les chefs religieux, traditionnels et toute la population de la province de sortir massivement pour se faire enrouler. Il a ensuite demandé aux responsables administratifs et sécuritaires de collaborer avec les agents enrouleurs afin de leur faciliter le travail.



Le chef de la mission de CONOREC pour la province du Tibesti, Ousman Ali Sougui, a expliqué l'importance du fichier électoral à la population avant de lancer un appel à l'endroit des autorités locales et des organisations de la société civile à jouer pleinement leur rôle en sensibilisant les citoyens sur l'importance de l'enroulement biométrique. Les jeunes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans doivent sortir massivement pour se faire enrôlé, a-t-il déclaré.



Durant 20 jours, la mission de CONOREC du Tibesti déploie 104 agents qui seront répartis dans cinq départements à savoir le département de Bardaï centre, Aouzou, Wour, Zouar et Emi Koussi.