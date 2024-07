Laura, volontaire Française pour la Grande Muraille Verte au Tchad : Une contribution exemplaire à la Lutte contre la désertification

Depuis son arrivée au Tchad en janvier 2024, Mme Laura met ses compétences communicationnelles au service de l'ANGMV. Elle documente méticuleusement les réalisations et projets en cours, valorise le travail des techniciens locaux et participe activement à la conception d'un film de présentation du projet destiné à la télévision nationale tchadienne.



Impact et Enrichissement Personnel



L'engagement de Mme Laura au sein de l'ANGMV se révèle être une expérience hautement enrichissante sur le plan personnel et professionnel. Elle tire une grande satisfaction de sa contribution à la mise en lumière du travail des techniciens et apprécie l'immersion dans la culture sahélienne et les échanges avec les populations locales. Cette mission lui permet également de développer ses compétences et d'œuvrer sur une thématique qui lui tient à cœur, la lutte contre la désertification.



Apprentissage et Soutien



Mme Laura bénéficie du soutien de l'Espace Volontariats du Tchad, qui lui permet notamment d'apprendre l'arabe tchadien. Son engagement illustre la mobilisation de jeunes volontaires français dans le cadre de projets de solidarité internationale porteurs de sens et d'impact. France Volontaires Tchad, plateforme française de représentation nationale, joue un rôle crucial dans la facilitation et le soutien de ces missions.



L'engagement de Mme Laura au Tchad s'inscrit comme un exemple concret de l'implication de la jeunesse française dans la lutte contre les défis environnementaux et le développement durable en Afrique. Son expérience met en lumière l'importance des programmes de volontariat international dans le renforcement des capacités locales et la promotion d'une coopération internationale solidaire.