Le 27 janvier, point de presse avec l’ambassadeur Tibor P. Nagy, secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines, département d’État des États-Unis

ÉVÉ NEMENT : Veuillez-vous joindre à nous le lundi 27 janvier 2020 pour un point de presse téléphonique avec le secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines Tibor P. Nagy. M. l’ambassadeur Nagy fera un point de situation sur son voyage en République centrafricaine, en Éthiopie, au Kenya, au Soudan du Sud et au Soudan et répondra aux questions des journalistes participants.

DÉTAILS :

Intervenant : Tibor P. Nagy, secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines.

Date : Le lundi 27 janvier 2020

Heure : 15h30 (GMT – HEURE D’ABIDJAN)

Langues : En anglais. Un service d’interprétation en français, en portugais et en arabe sera disponible.

Règles de base : « On the record », les déclarations sont officielles.

Numéro d’accès : Il vous sera fourni une fois que vous aurez confirmé votre participation.

Confirmation de la participation : Veuillez confirmer votre participation ici

BIOGRAPHIE :

Tibor P. Nagy, Secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines, Département d’État des États-Unis

L’ambassadeur Nagy, diplomate de carrière en retraite, a passé 32 ans au service de l’État, dont plus de 20 ans en poste en Afrique. Il a été ambassadeur des États-Unis en Éthiopie (entre 1999 et 2002), ambassadeur des États-Unis en Guinée (entre 1996 et 1999), ainsi que ministre plénipotentiaire au Nigeria (entre 1993 et 1995), au Cameroun (entre 1990 et 1993) et au Togo (entre 1987 et 1990). Avant cela, il a été en poste, entre autres, en Zambie, aux Seychelles, en Éthiopie et à Washington.

L’ambassadeur Nagy a été reconnu à maintes reprises par le département d’État des États-Unis pour son service, y compris en ayant été félicité de son travail qui a contribué à éviter la famine en Éthiopie, pour son soutien à l’évacuation des ressortissants américains de Sierra Leone pendant une insurrection violente, pour son soutien aux efforts visant à mettre fin à la guerre entre l’Éthiopie et l’Erythrée, ainsi que pour sa gestion de l’ambassade des États-Unis à Lagos, au Nigeria, sur fond de crises politiques et économiques.

Vous pouvez consulter ici la biographie complète, en anglais, de M. l’ambassadeur Nagy.

LOGISTIQUE :