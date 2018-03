Le AFRICA CEO FORUM mettra en lumière les disruptions technologiques en Afrique

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, le 1er mars 2018, -/African Media Agency (AMA)/- Intelligence artificielle, Big Data, robotisation : les révolutions digitales observées à travers le monde changent la donne et bousculent les modèles de développement du continent. A la fois porteuses de menaces pour la création d'emplois industriels, les ruptures technologiques laissent aussi entrevoir de prometteuses opportunités de croissance pour les champions africains dans une multitude de secteurs.



Comment mieux utiliser le potentiel du Big Data pour accélérer l'inclusion financière en Afrique ? Quels relais de croissance offrent l'e-santé pour le secteur privé africain ? Comment l'agriculture intelligente et les nouvelles technologies peuvent fortement accroître les rendements agricoles ? Comment accélérer la pénétration d'internet en Afrique ? Quelles sont les opportunités offertes par l'éducation supérieure en ligne ? Comment l'énergie solaire peut-elle être déployée à grande échelle et s'imposer durablement comme une source incontournable du mix énergétique africain ?



Le prochain AFRICA CEO FORUM fera la part belle aux opportunités offertes par les ruptures technologiques pour stimuler croissance et emploi sur le continent et ainsi ouvrir une nouvelle ère pour le secteur privé africain. Pendant 2 jours, de nombreux témoignages seront présentés par des acteurs historiques de l'innovation en Afrique : Jesse Moore, fondateur de M-Kopa, leader du solaire décentralisé en Afrique de l'Est ou encore les dirigeants de Google Nigeria, de Microsoft et d'Orange.



Le AFRICA CEO FORUM dédiera spécifiquement un panel aux nouveaux pionniers de l'innovation sur le continent : les start-ups. Avec plus de 310 hubs actifs, l'écosystème Tech africain s'érige comme l'un des plus prometteurs au monde. 5 importantes start-ups africaines, à l'avant-garde de l'innovation dans l'e-commerce (Capricorn Digital), les télécommunications (Africa's talking), l'Agritech (Twiga Foods), les Fintech (In Touch) et la publicité digitale (Omniup), entreront en compétition pour remporter le prix de la « Most promising company of the year ». Le jury sera composé d'investisseurs spécialisés, dont des experts de l'IFC ainsi que les dirigeants de deux des principaux capitaux-risqueurs du continent : TLCom et Omidyar. Ce nouveau prix, récompensant la jeune pousse africaine à plus fort potentiel de croissance, sera décerné lors des AFRICA CEO FORUM AWARDS, le lundi 26 mars au soir.



